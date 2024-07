Julio Iglesias Jr sorprende al dar a conocer el mayor defecto de su hermana Chábeli Iglesias

El pasado martes 9 de julio, después de la semifinal de la Eurocopa 2024 en la que España venció a Francia y se clasificó para la Gran Final, pudimos disfrutar de un estreno muy esperado. Estamos hablando, cómo no, de Los Iglesias Hermanos a la Obra. Se trata de un programa cuyos protagonistas son Julio Iglesias Jr y Chábeli Iglesias.

En la primera entrega, fuimos testigos de cómo Beatriz Luengo y Yotuel fueron los invitados de lujo. En este caso, Julio Iglesias Jr tenía que cumplir varias misiones para llevar a cabo la reforma de esta casa. Por un lado, que Beatriz Luengo no se enterarse de nada de lo que estaba ocurriendo en su casa.

Por otro lado, que Chábeli desconociese por completo que se trataba de un secreto para la reconocida cantante, compositora y productora. Acto seguido, Julio quiso explicar el por qué había tomado esa decisión. Todo tenía que ver con algo muy concreto, y es que se trataba de uno de los mayores defectos que tenía su hermana.

«Chábeli es una bocazas, no sabe guardar un secreto», reconoció, entre risas. Eso sí, no tardó en aprovechar la ocasión para hacer otra contundente confesión a Yotuel: «Se lo cree todo, es muy inocente». Los dos no tardaron en pactar todos los detalles para que Beatriz Luengo no se enterarse de nada hasta el último momento.

Esta noche, tras el partido, Chábeli y Julio Iglesias Jr. buscarán el efecto WOW en ‘Los Iglesias. Her-manos a la obra’, en @La1_tve ¡Déjate sorprender por ellos! pic.twitter.com/D7xEV31rJw — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 9, 2024

Por lo tanto, tanto Julio como Yotuel optaron por hacer creer a Chábeli que la artista estaba de viaje y que era conocedora de la reforma. Por ende, Yotuel se iba a encargar de todos y cada uno de los detalles. La protagonista de Los Iglesias no tardó en empezar a sospechar que algo estaba ocurriendo y se lo estaban ocultando.

«Me extraña mucho que le deje a cargo, me gustaría hablar con ella», espetó Chábeli Iglesias. Poco después, Beatriz Luengo entró en casa por sorpresa y antes de lo que todos esperaban. Al ver su cara, la hermana de Julio se enteró de toda la verdad: «Ella sabe, pero no sabe… sabe lo que sabe», trataba de explicar Chábeli a su compañero de aventura en Los Iglesias.

Fue entonces cuando Julio acabó confesando toda la verdad: «Teníamos el secreto de que era una sorpresa». Nerviosa, la protagonista del programa de La 1 de Televisión Española no tardó en hacer una pregunta muy concreta a su hermano: «Ahora qué, ¿me hago la disimulada?». Sin duda, se convirtió en uno de los momentazos de este estreno de Los Iglesias Hermanos a la Obra, una de las apuestas de La 1 de Televisión Española para esta temporada.