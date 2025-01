Cambio radical en el tiempo en España: Mercedes Martín confirma lo que llega a partir de mañana y nadie puede creerlo

Mercedes Martín confirma lo que llega a partir de mañana y nadie puede creerlo, por lo que está a punto de pasar en España. Tocará estar pendiente de una serie de cambios que, sin duda alguna, tendremos que visualizar en un destacado cambio de tiempo que puede ser esencial. Miramos al cielo y esperamos que todo cambie o al menos en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.

La experta de Antena 3, Mercedes Martín nos explica qué es lo que nos espera en estos días que tenemos por delante y todo lo que podemos empezar a ver llegar. Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que está pasando. Sobre todo, si tenemos en cuenta que hemos dejado atrás un anticiclón que nos ha alejado por completo de algunos elementos que quizás hasta ahora no habríamos ni imaginado. Son tiempos de cambios para los que quizás no estamos del todo preparados, el frío, la lluvia, el viento y hasta la nieve, pueden ser una tendencia al alza en estos primeros días del año 2025.

España se prepara para un cambio radical en el tiempo

El tiempo ha cambiado y lo ha hecho de tal manera que estamos pendientes de una situación que nos traerá lo peor de un invierno que llega con mucha intensidad. Veremos llegar un destacado giro que se ha convertido en una novedad destacada que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta.

Tenemos que empezar a afrontar una situación que puede llegar a ser lo que marcará la diferencia en unos días en los que la inestabilidad acabará siendo clave. Sin duda alguna, pensando y contando los días que quedan de vacaciones, tendremos que estar muy pendientes de una situación que puede ser fundamental.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado. Los expertos en el tiempo nos indican que los mapas no dejan lugar a dudas, nos espera un giro radical que puede llegar a ser especialmente complicado.

De cara a los primeros días del año 2025 tocará ver qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas que son para la mayoría del país festivas.

Mercedes Martín confirma lo que llega a partir de mañana

Desde Antena 3 nos dan una previsión del tiempo que se adelanta al resto, estas vacaciones, Mercedes Martín está dando en el clavo, ante todo lo que nos está esperando en unos días de cambios. Parecerá que el invierno llega de golpe, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estas últimas jornadas.

Tenemos que empezar a prepararnos para un giro radical, según esta experta, hoy se empezará a ver una situación radicalmente diferente. Siguiendo la previsión de Mercedes Martín: «Durante el día de Año Nuevo, todavía se esperan chubascos ocasionales con tormenta en los litorales este y sudeste peninsulares, la Costa del Sol, Melilla y el sur de Baleares. Estas precipitaciones podrían ser constantes, especialmente en el golfo de Valencia y las Pitiusas. A partir del día 2, se producirá un cambio de tiempo. La llegada de un frente desde el noroeste peninsular traerá lluvias principalmente a Galicia, donde podrían ser continuas en los días posteriores. Estas precipitaciones se extenderán progresivamente hacia el Cantábrico y los Pirineos occidentales, marcando el inicio de un fin de semana más inestable. Mientras tanto, los bancos de niebla y las cencelladas que marcarán el primer día del año en el interior peninsular empezarán a disiparse de manera gradual, dando paso a un aumento progresivo de la inestabilidad meteorológica hacia el final de la semana».

Algo que vamos a ver con la mirada puesta a un giro de guion que puede ser significativo, según afirma la AEMET: «La dana que los días anteriores afectó al sureste peninsular y Baleares se desplazará hacia el interior de Argelia, por lo que la probabilidad de chubascos y alguna tormenta aislada en esa zona se irá reduciendo progresivamente durante el día, afectando solamente al mar y a Melilla. Tiempo estable en el resto del país, aunque con abundante nubosidad baja matinal en el cuadrante sureste, ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, dejando brumas y nieblas en amplias zonas, que podrán ser engelantes, localmente densas y persistentes. Por otro lado, el acercamiento de un frente atlántico propiciará un ambiente nuboso que se irá extendiendo hasta afectar a la mitad noroeste peninsular, con precipitaciones débiles en el extremo noroeste y sin descartarlas en el extremo norte. Intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en el este de las islas montañosas. Predominarán los aumentos ligeros de las temperaturas máximas, más acusados en el este peninsular y puntos del Ebro y meseta Norte. Mínimas en aumento en el noroeste, localmente notable el aumento en Galicia y Asturias, en descenso en la meseta Sur y este peninsular, y con pocos cambios en el resto. Con ello las heladas ganarán extensión e intensidad, si bien seguirán afectando a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular, este de la meseta sur y sierras del sureste. Heladas fuertes en Pirineos y sistemas Central e Ibérico».