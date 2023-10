El cambio más inesperado de la actriz que lo petó en España

Algunos espectadores tienen una memoria frágil y esto conlleva que ciertos personajes caigan en el olvido para siempre, pero no es el caso de la protagonista de esta noticia. Estamos hablando de una actriz que arrasó en la pequeña pantalla entre 2006 y 2009. Después ha participado en varios proyectos interesantes, por ejemplo tuvo un pequeño personaje en ‘La que se avecina’. Sin embargo, todo el mundo sabe quién es gracias a la mítica serie ‘Yo soy Bea’. Como no podía ser de otra forma, nos referimos a Ruth Núñez, quien durante mucho tiempo dio vida a Beatriz Pérez Pinzón, la secretaria de don Álvaro Aguilar.

Beatriz Pérez Pinzón era una mujer inteligente y aparentemente poco agraciada, pero con un corazón enorme y por ese motivo terminó conquistando a don Álvaro. La trama duró muchas temporadas y después de una infinidad de capítulos Beatriz y Álvaro pasaron por el altar. Ha sido uno de los productos más exitosos de Telecinco. Cosechó datos de audiencia fantásticos, sobre todo el episodio en el que Beatriz se transformó y se convirtió en una joven atractiva. Pero, ¿qué ha pasado con ella en la actualidad?

El gran cambio de la actriz

Ruth Núñez ganó un premio de la Unión de Actores, un TP de Oro e incluso llegó a presentar ‘Las Campanadas’ de Telecinco. Durante mucho tiempo su nombre fue sinónimo de éxito, pero después de la desaparición de ‘Yo soy Bea’ no ha vuelto a liderar ningún proyecto con tanta repercusión. En ese sentido su vida ha dado un giro de 180 grados. Puede presumir de ser una de las artistas más importantes de España, pero es cierto que no tiene tanta fama como antes. Eso sí, no ha dejado de trabajar y por suerte no ha desaparecido del mundo de la interpretación.

Antes de interpretar a Beatriz Pérez Pinzón ya se puso en la piel de otros personajes interesantes. Participó en ‘Periodistas’, en ‘Compañeros’ y en ‘Hospital Central’. Es decir, ha formado parte de la historia artística de nuestro país. Sin embargo, la industria de la interpretación es bastante exigente y después de arrasar en Telecinco gracias a ‘Yo soy Bea’ una parte del público le encalló.

Ruth Núñez y su vida privada

Ruth Núñez se enamoró de Alejandro Tous, el actor que daba vida a Álvaro Aguilar. Empezaron una relación durante los primeros meses de rodaje y han estado juntos más de una década, de hecho llegaron a casarse. En 2016 pasaron por el altar para celebrar su amor y organizaron una preciosa y discreta boda en Colombia. Por aquel entonces llevaban 10 años siendo novios. Lamentablemente solo estuvieron casados dos más y en 2018 decidieron emprender caminos distintos, incluso dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales.

Una transformación física y vital

A sus 44 años, Ruth Núñez ha experimentado una gran transformación física y personal. En la famosa serie de Telecinco que interpretaba a una secretaria poco atractiva, pero la realidad está muy lejos de la ficción. En realidad disfruta de una belleza incomparable que ha sabido conservar con el paso de los años, a pesar de que ha ido cambiando.

Sin embargo, lo que más llama la atención es su evolución personal. Ahora está centrada en proyectos que no tienen tanta repercusión, aunque son igual de importantes. Como por ejemplo, brillar en el teatro. La última obra importante en la que ha participado es ‘Uz: el pueblo’.