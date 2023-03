Un cambio físico brutal: el concursante de ‘Supervivientes’ que no conocerás

‘Supervivientes’ es uno de los programas más importantes de Telecinco, lleva muchos años en antena y siempre registra buenos datos de audiencia. El problema es que algunos concursantes quedan en el olvido, hasta los que consiguen ganar el premio final del juego, el famoso cheque de 200.000 euros. Hoy, destacamos uno de los cambios físicos más llamativos de la historia de este programa.

El cambio físico más llamativo de ‘Supervivientes’

Hablamos de Christopher Mateo. El joven se hizo conocido por su participación en ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’, era hermano de uno de los concursantes y enseguida se ganó el corazón de todos.

El concurso de Christopher fue bastante plano, no protagonizó demasiadas polémicas y le acusaron de no estar participando en el juego. Justo después de esto tuvo un acercamiento a Isa Pantoja y gran parte del público pensó que fuera de cámaras consolidarían la relación. El ganador de ‘Supervivientes 2015’ llegó a conceder una entrevista hablando de este tema cuando acabó el programa. No fue del todo claro, pero es evidente que la historia de amor no llegó a ningún puerto. Todo quedó dentro de la televisión.

Christopher entró al concurso siendo un chico bastante reservado y enseguida empezaron los rumores. No se quitaba la camiseta. Él dijo que era para no quemarse con el sol, pero en España le acusaron de estar acomplejado con su cuerpo. Es cierto que estuvo todo el concurso con ropa y este detalle hizo saltar todas las alarmas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christopher Mateo (@christopher.mateo)

El concursante está irreconocible

Ahora se ha aficionado al deporte. Su cuerpo está mucho más musculado y también ha cambiado su peinado. Antes llevaba el pelo largo y rizado y ahora lo lleva liso. El tono también es diferente. Incluso ha modificado sus estilismos. Ya no usa ropa tan llamativa, aunque sigue llevando prendas muy originales.

El joven ha cambiado bastante, ha experimentado una evolución. Empezó en ‘Supervivientes’ siendo un personaje secundario. Era bastante tímido y siempre estaba en un segundo plano. Después terminó ganando el concurso y eso le dio mucha confianza. Sus redes sociales son el fiel reflejo de la nueva vida que lleva. Sigue haciendo los mismos viajes de lujo, pero ahora tiene un comportamiento diferente.

Publica fotos muy llamativas, nada queda de aquel chico que intentó pasar inadvertido durante las primeras semanas de ‘Supervivientes 2015’. Llevo a cabo una estrategia inteligente. Fue discreto hasta que faltaba poco y en ese momento cogió fuerza y adelantó a todos sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christopher Mateo (@christopher.mateo)

Christopher y su familia estuvieron investigados

Christopher era una de las grandes estrellas de su edición. Pertenece a una familia acomodada y había mucho morbo por verle en determinadas situaciones. Lo que no imaginaba es que su participación en ‘Supervivientes 2015’ iba a traer consecuencias. Algunos programas de Telecinco, por ejemplo ‘Sálvame’, empezó a investigar a su madre y a su hermano, los mediáticos del clan. Se dieron cuenta de que supuestamente no tenían tanto dinero como daban a entender. Estas investigaciones tuvieron mucha popularidad en su momento.

El amigo de Isa Pantoja se quedó realmente sorprendido cuando regresó a España. En ‘Sálvame’ dijeron que su familia no tenía tanto dinero y que solo se dedicaba a aparentar. Las redes sociales de Christopher Mateo desmienten esta información. Solo hay que echar un vistazo a sus publicaciones para darse cuenta de que lleva un estilo de vida bastante lujoso. No todo el mundo puede permitirse vivir en una casa de esas características ni llevar un coche de alta gama. El joven nunca entró a confirmar ni a desmentir esta polémica.

De esconder su cuerpo a exhibirlo

Christopher Mateo dio de lado su polémica con Isa Pantoja y también esquivó los rumores que había sobre su familia en España. Consiguió hacerse con el premio final. Los expertos en ‘Supervivientes’ analizaron su victoria al detalle y se dieron cuenta de que algo importante. Durante todo el concurso tuvo un comportamiento extraño: nunca mostraba su torso. El colaborador Kiko Hernández aseguró que lo hacía porque se sentía inseguro con su cuerpo, un cuerpo que acaba de experimentar un cambio evidente. Su cuenta de Instagram está plagada de fotos mostrando su nueva figura.