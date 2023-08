El cambio físico de Amaia Montero te dejará helado: está irreconocible

El 14 de octubre es una fecha importante en el calendario de Amaia Montero porque fue cuando desveló que estaba atravesando un mal momento. La reina del pop se sinceró con su querido público y reconoció que necesitaba ayuda para solucionar una serie de problemas personales. Desde entonces ha estado retirada de los escenarios, pero su regreso cada vez está más cerca. Durante este tiempo ha compuesto un nuevo disco y muy pronto anunciará cuáles son sus próximos paso.

Gonzalo Miró, expareja y amigo de Amaia Montero, aseguró que la artista iba a volver pronto porque estaba mucho mejor. Ingresó en una clínica de Navarra y ha estado muy bien acompañada, pues su entorno se preocupó cuando lanzó el famoso mensaje en su cuenta de Instagram. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió exactamente. Lo preocupante es que acompañó este texto de una fotografía en la que salía muy desmejorada.

El cambio físico de Amaia Montero

La artista siempre ha sido muy presumida. Ha lucido sus mejores galas en todos los eventos que han tenido el placer de contar con su presencia. Por eso sorprendió tanto cuando publicó una foto sin maquillar y con un aspecto bastante cambiado. A partir de ese momento se puso en manos de especialistas y ha seguido un buen tratamiento, tanto que actualmente está mucho mejor. La última imagen que ha publicado en Instagram es una buena prueba de ello. Ha compartido una instantánea junto a su hermana Iodia, una de sus grandes aliadas en esta etapa.

Amaia Montero ha recuperado la sonrisa y su rostro ha cambiado por completo. Su reaparición ha sido muy aplaudida por el gran público, pues es un rostro muy querido y todo el mundo está deseando que termine de recuperarse. Según ha salido publicado, cuando esté preparada volverá a subirse a los escenarios y cantará unos temas que ha compuesto durante estos meses. Es importante recalcar que su familia y amigos nunca le han dado la espalda y han jugado un papel importante. Han dado información de forma puntual para silenciar los rumores.

La artista ha lanzado varios mensajes

Amaia Montero ha estado retirada, pero de vez en cuando ha aparecido en sus redes para comunicarse con sus fans. En agosto de 2022 publicó una foto sonriendo acompañada de un mensaje misterioso. “Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Solo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz”.

Amaia tiene un aspecto radiante

La foto que ha publicado Amaia Montero al lado de su hermana Idoia ha causado sensación y todo el mundo ha aplaudido su gran cambio. La antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh con un sombrero, gafas de sol y una sonrisa que no ha tardado en convertirse en tendencia. Cada vez está más cerca de la recuperación definitiva.