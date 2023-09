Los camareros te odiarán si les dices esta frase al pedir una cerveza: «Es de cuñado»

Pedir una cerveza en un bar es una situación cotidiana que cada día repiten millones de personas. Cada cliente tiene su propia manera de hacerlo, aunque hay algunas más acertadas que otras. Ningún camarero se va a ofender si le dices «ponme una jarra, por favor» o «ponme un botellín, por favor». Sin embargo, seguramente sí lo vaya a hacer si le dices esta frase.

La cuenta de ‘X’ (anteriormente conocido como Twitter) @SoyCamarero se ha hecho eco de esta frase que dicen algunos cliente cuando se quieren hacer los graciosos. Los propios camareros aseguran que les resulta muy incómoda y están cansados de escucharla.

Se trata de la frase «ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero». «Si por cada vez que escucho esta broma me dieran 0,50€ ya tendría yo un Porsche aparcado en la puerta del bar», comenta un camarero. «Esa frase es de viejunos, ya lo decía mi abuelo», escribe otro.

La publicación se ha hecho viral en unos pocos días, y algunos clientes también se han quejado de la actitud de los camareros cuando van a pedir una cerveza: «Vaya, todo os molesta»; «A ver si vamos a tener que ir al bar como si estuviésemos en un velatorio», comentan algunos.

Cliente: Ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero. pic.twitter.com/UG4thUp27I — Soy Camarero (@soycamarero) September 19, 2023

Además, hay otras frases que lo camareros odian con todas sus fuerzas: «Tú echa la copa como si fuese para ti»; «Cóbranos por separado»; «Me quitas un hielo»(Para que quepa más bebida en el vaso).

La oferta de trabajo más viral

@SoyCamarero es una de las cuentas más populares en ‘X’, la cual recoge multitud de situaciones a las que los trabajadores de la hostelería se enfrentan a diario. Recientemente, ha publicado una oferta en Santander con unas condiciones de trabajo deplorables.

«Acabo de salir de una entrevista de trabajo de hostelería en Santander para un grupo/cadena que tiene varias cafeterías y salones de juego en el municipio», comienza.

Y añade: «Trabajar a jornada completa. Salario establecido según convenio». Hasta aquí todo bien. Sin embargo, añade: «Cuando me pregunto por el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40. Le pregunto que a ver que va a pasar con esas 8 horas restantes todas las semanas, que si se las voy a regalar, y su respuesta es: ‘Sí, básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo, es mejor que busques otra cosa».