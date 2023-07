Un cachopo desata una guerra entre comunidades: una andaluza prueba este plato y se lía la mundial

El cachopo es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía de Asturias. Se elabora con dos filetes de ternera grandes, entre los cuales se coloca queso y jamón serrano. El conjunto se empana en harina, huevo y pan rallado y se fríe. Se suele servir acompañado de unas patatas fritas como guarnición.

Cachopo Vs. san jacobo

Dicho así, parece un plato sencillo, aunque su elaboración requiere de cierta maña, sobre todo si queremos conseguir un plato exactamente igual al que podríamos comer en cualquier restaurante de Asturias. Sin embargo, no todo el mundo sabe apreciar un buen cachopo, y este ha sido el motivo por el que una joven andaluza se ha hecho viral en TikTok.

Al probar este plato tradicional en Asturias, ha comentado lo siguiente en un vídeo que ha compartido en la red social: «Esto es carne rebozada con queso y no sé qué más», comienza diciendo. Y añade: «Esto es un San Jacobo de toda la vida de dios, aunque con un poco más de queso. No sé por qué le llaman cachopo», señala ante la indignación de algunos usuarios.

Aunque esta usuaria no diferencie entre el cachopo y el san jacobo, el plato le gusta igualmente: «Le doy un ocho». Las reacciones de los usuarios en TikTok no se han hecho esperar. La gran mayoría de usuarios no pueden creerse cómo alguien no puede diferenciar entre ambos platos.

«El cachopo lleva carne queso y jamón , al contrario que el san jacobo que lleva jamón y queso solo»; «Lo siento, pero el san jacobo es jamon york y queso y el cachoco es filete de ternena jamon queso o cecina etc…»; «noooooo por favor no digas que el cachopin es un san Jacobo jajaja», comentan algunos.

Mientras, otros han defendido la reacción de la joven: «En mi casa siempre hemos comido san jacobo: filete, jamón cocido, queso, otro filete y todo eso empanado y sí, san jacobo»

Por último, cabe señalar que el mejor cachopo de España 2023 es el de la Puerta de Cimadevilla (Oviedo), según el jurado del VI Concurso Nacional En Busca del Mejor Cachopo. Está elaborado con los siguientes ingredientes: «ternera asturiana I.G.P., paleta cocida de gochu de monte ecológico, queso crema, queso varé de vaca ecológico, crema de castañas y rebozado con mezcla de varios crujientes de maíz y queso rallado».