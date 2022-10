Bombazo: Anabel Pantoja y su suegra Arelys se reconcilian

Anabel Pantoja por fin ha conseguido lo que parecía imposible, reconciliarse con su nueva suegra Arelys. La sobrina de Isabel Pantoja se separó de su marido Omar Sánchez después de solo unas semanas después de la boda. Puso rumbo a Supervivientes donde conoció a su nuevo amor. Mientras en Honduras se vivía la pasión en España una mujer sufría con la decisión amorosa de su hijo. Arelys la madre de la nueva pareja de Anabel Pantoja, Yulen Pereira, por fin ha aceptado que sí o sí, va a tener una nuera famosa.

Reconciliación entre Anabel Pantoja y su suegra Arelys

Yulen Pereira es la nueva pareja de Anabel Pantoja, la pareja se conoció en un reality y desde entonces no se ha separado. Protagonizaron alguno de los momentos más incomodos de la televisión, no solo desde Honduras, también en los platós en los que una madre, llamada Arelys no dudó en dar su opinión sobre lo sucedido.

Arelys no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado su hijo. Algo que puede suceder en muchas familias, pero, en general, nadie lo sabe. El hecho de ser famosos ha llevado este incidente a las televisiones y redes sociales. Anabel Pantoja no es la nuera que se esperaba para un joven ejemplar como Yulen.

Yulen Pereira es un joven deportista, campeón del mundo de esgrima que llegó a Supervivientes desde otra vertiente de la fama que la de Anabel Pantoja. El joven con quien Anabel se lleva una década ha luchado y se ha esforzado muchísimo para ser el mejor. Mostrando una disciplina que le ha supuesto la puerta de entrada al éxito.

Además de deportista y guapo, Yulen también es buen estudiante. Actualmente está estudiando psicología en Murcia. Con lo cual, nos muestra una parte más de un hombre que tiene detrás a una madre que también se preocupa por él. El perfil de Anabel Pantoja, sin estudios, ni perfil de deportista, no gustó a una familia que tiene en el deporte en uno de los pilares principales de su día a día.

Arelys nunca negó que no era la nuera ideal y dejó salir algunos comentarios desafortunados sobre Anabel. Algo que la prima de Kiko Rivera ya ha olvidado. Se las ha podido ver juntas paseando, limando asperezas porque en definitiva las dos aman con locura al mismo hombre y este es un vínculo inquebrantable. La felicidad de Yulen está por encima de cualquier roce que hayan tenido en el pasado.