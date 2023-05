Belén Esteban suelta la bomba: estas han sido todas sus operaciones estéticas

Belén Esteban ha decidido sincerarse, soltando una auténtica bomba, hablando de todas sus operaciones estéticas. Hace décadas conocimos a una joven Belén Esteban que había enamorado a un famoso torero. La relación parecía que funcionaba cuando la Esteban se trasladó a vivir con la familia de su pareja y padre de su hija, Andrea. Pero todo acabó de la peor forma posible y Belén uso su talento frente a las cámaras para contar su vida, pero también para ganarse la vida. Mantenerse en televisión y verse bien, le ha cotado todas estas operaciones estéticas.

Estas han sido todas las operaciones estéticas de Belén Esteban

La madre coraje de nuestro país, Belén Esteban, nunca ha escondido todas sus operaciones estéticas. Se ha convertido en un auténtico referente y ha querido hablar muy claro de por qué se las hizo y del camino que ha seguido con ellas. La Esteban sirve de ejemplo para mujeres que se encuentran en la misma situación que ella.

El psicólogo que ha ayudado a Belén Esteban a hacer frente a sus problemas ha estado también presente en sus operaciones estéticas. La Esteban reivindica por un lado la salud física, pero también la psicológica. Reconoce que no le gustaba nada ponerse en manos de un buen cirujano, pero tenía que hacerlo.

Los complejos que tenía en su día desaparecieron y ahora luce mucho más guapa. Los detalles cambian por completo la imagen de una persona. Verse bien y sentirse bien con una misma es el primer paso para conseguir mejorar. El dinero que ha ganado la Esteban en televisión también le ha servido para hacerse algunos retoques de los que habla claramente sin complejos.

La Esteban dice: “Llevo puesto el pecho, que para mí es la mejor operación que me hice. Me operé la nariz y me quité las bolsas de los ojos». De todas las operaciones, la del pecho es la que le ha dado más alegrías. Se puede poner un bikini y verse bien con él, algo que antes no sucedía.

También reconoce que antes de cualquier operación es importante ponerse en manos de los mejores especialistas posibles. Hacerlo porque realmente se necesita y acabar con unos complejos que según ella ya no existen gracias a estas operaciones. Ahora ya es una mujer madura con una relación estable y una vida ya hecha que se emociona al hablar del pasado. Belén ha cambiado mucho física y psicológicamente en estos años.