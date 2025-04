Belén Esteban rompe a llorar y revela su momento más duro: «Me salvaron la vida»

El plató de La Revuelta vivió una de sus veladas más intensas con la visita de dos figuras muy queridas de la televisión: María Patiño y Belén Esteban. En una edición cargada de mensajes de apoyo a la sanidad pública, ambas colaboradoras ofrecieron momentos de humor y dieron paso a reflexiones más profundas sobre la importancia de cuidar a quienes nos cuidan. Entre aplausos y emoción, la voz más reconocible de Paracuellos del Jarama abrió su corazón para relatar uno de los episodios más duros de su vida. Nosotros sabemos todo lo que ha contado.

David Broncano entrevistó a las ex tertulianas de Telecinco. En el público, varias trabajadoras de hospitales y centros de salud reivindicaron mejoras laborales mientras promocionaban el documental ¿A mí quién me cuida?, una obra que denuncia el deterioro del sistema y la carga inhumana que soportan quienes entregan su vida a los demás. Conmovida por esas historias, Belén Esteban no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su agradecimiento.

«Gracias de corazón por todo lo que hacéis», comenzó diciendo, con la voz entrecortada. Aprovechó además para lanzar un mensaje claro: «Gracias por las horas que echáis, gracias. Que os suban el sueldo porque las horas que echáis están muy mal pagadas. Y, ojalá, todo el mundo sepa, porque en Estados Unidos cuando vas al hospital lo primero que te piden es la tarjeta de crédito y en España te asisten. Muchísimas gracias».

El peor momento de Belén Esteban

La emoción fue creciendo conforme avanzaba el programa. Belén Esteban, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al recordar un momento que marcó su vida para siempre. Sin perder la compostura, narró cómo una grave bajada de azúcar, consecuencia de su diabetes, la dejó inconsciente. «Me emociono mucho. Me da emoción, porque me toca. Yo soy diabética y un día me dio una bajada de azúcar, me quedé en 34, que eso es un coma diabético, me quedé muerta. La ambulancia que vino la conducía Miguel y me salvaron la vida. Gracias por salvar la vida a tanta gente».

La aparición de Belén Esteban en la Copa del Rey

Su aparición en La Revuelta no ha cosechado buenos datos de audiencia, pero Belén Esteban ha sido protagonista de otro momento viral. Esta vez durante la cobertura previa a la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid. En un acto promocional de su nuevo programa La familia de la tele, que estrena TVE, la popular colaboradora volvió a dejar su impronta en el evento deportivo más importante de la temporada.

Acompañada por Inés Hernand, Belén se mostró entusiasmada y dejó claro que, en esta ocasión, se mantenía neutral respecto a los equipos. La química entre ambas presentadoras quedó patente en cada intervención, mostrando la apuesta de la cadena pública por un formato fresco y cercano al espectador.

La espontaneidad de Belén Esteban no siempre genera unanimidad en la opinión pública. Su intervención durante la previa de la Copa del Rey provocó reacciones diversas en redes sociales. Algunos usuarios no dudaron en criticar su presencia en un evento deportivo de tal magnitud, lamentando lo que consideraron una sobreexposición de su personaje televisivo. «Hasta en la final tenemos que aguantarla», comentaba un espectador en X, reflejando el sentir de una parte del público.

#LaCopaRTVE | De la familia deportiva a la ‘Familia de la tele’.@BelenEstebanM e @InesRisotas han hablado desde el estadio de la Cartuja de Sevilla del inminente estreno. Belén Esteban: «No os vais a arrepentir, os aseguramos que va a ser un programa de entretenimiento para… pic.twitter.com/ryqYy5KFfu — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 26, 2025

Sin embargo, otros tantos defendieron su participación y su derecho a disfrutar de uno de los eventos más importantes del deporte nacional, recordando su trayectoria y su constante apoyo a causas solidarias. «Belén siempre dice lo que siente y eso la hace auténtica», replicaba una usuaria.

El momento más comentado llegó cuando, cerrando su intervención, Belén pronunció un efusivo «¡Viva España y viva el Rey!», justo instantes antes de que las cámaras enfocaran la llegada de Felipe VI al palco de autoridades. Una coincidencia que avivó aún más la conversación en redes sociales, donde no faltaron los memes y los montajes humorísticos.

La nueva etapa de Belén Esteban

Tras un tiempo alejada de los focos más mediáticos, Belén Esteban ha vuelto con fuerza. Su participación en La familia de la tele supone una nueva etapa en su carrera, marcada por una mayor madurez personal y profesional. Atrás quedaron los tiempos de polémicas constantes. Ahora, la colaboradora apuesta por contenidos donde puede mostrar su lado más humano.

La pasión que transmitió en La Revuelta y la naturalidad que demostró en la Copa del Rey son la prueba de que Belén sigue conectando con una parte importante del público. Su capacidad para emocionar, para hablar desde la experiencia y para mantenerse fiel a sí misma la mantienen como uno de los rostros imprescindibles de la pequeña pantalla.

En esta nueva etapa, lejos de renunciar a su esencia, Belén parece dispuesta a seguir reivindicando lo que considera justo, al mismo tiempo que entretiene a la audiencia que la ha acompañado durante tantos años. Con el corazón en la mano, la Patrona demuestra que, a pesar del paso del tiempo, su voz sigue teniendo mucho que decir.