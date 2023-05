Belén Esteban, envuelta en una pelea callejera: “La única p… que hay aquí eres tú”

Belén Esteban, la princesa del pueblo, se ha visto envuelta en una pelea callejera que ha contado en directo dejando a medio país con los pelos de punta. La mujer que se hizo famosa por ser toda una madre coraje, la joven que se enamoró perdidamente de un hombre que le rompió el corazón y la dejó sola con una hija, no tiene pelos en la lengua. Si es necesario sacar las garras en plena calle para defenderse, Belén lo hace tal y como ha relatado ella misma.

Así fue la pelea callejera en la que se vio envuelta Belén Esteban

Ser una de las caras conocidas de nuestro país tiene sus ventajas e inconvenientes. Belén Esteban ha podido vivir de la televisión y las exclusivas desde hace más de 20 euros. La edad que tiene su hija, Andrea, que ya es toda una mujer. Andrea ha recibido una educación ejemplar, al lado de una madre coraje.

La Esteban no dudó en hacer todo lo que estaba en su mano por su pequeña. Se puso frente a las cámaras y consiguió coronarse como Princesa del Pueblo. La ex de Jesulín de Ubrique se ha hecho un nombre propio y lo ha conseguido a base de mucho esfuerzo. Ha trabajado duro para darle a su hija una educación universitaria fuera de nuestro país.

Andrea es el gran orgullo de Belén, una mujer que se gana la vida gracias a una carrera que ha conseguido terminar con su madre como ejemplo. La Esteban es un personaje mediático que se ha visto envuelto en una pelea callejera de las que solo se puede salir por la puerta grande si eres Belén.

Ella misma ha contado lo que sucedió en plena calle. Belén relata con su particular forma de hablar cómo iba por: “Calle Goya y escuché a gritos: ‘Mira la p**ta esta’. Por lo que me giré y le pregunté ‘¿me he acostado con tu marido o con tu padre?’ y me dijo ‘no’, por lo que le dije que ‘la única p**ta que hay aquí eres tú’.

Esta capacidad de salir airosa de una pelea callejera que hundiría a más de una o que, al menos, la sonrojaría es algo que la Esteban lleva dentro. Nadie como ella para contestar con contundencia a todos aquellos que la insultan o cuestionan.