Belén Esteban no da crédito. Se enteró por la prensa de que Jesulín de Ubrique estaba coqueteando con Telecinco y desde entonces todo son malas noticias. Aseguran que acudió “a la planta noble” de la cadena para exigir explicaciones, pero su enfado no le llevó a ningún lado. ‘Mi casa es la tuya’ consiguió fichar a Jesulín y no iba a renunciar a un personaje tan jugoso por ningún motivo, todo lo contrario. Mediaset ha hecho muchas excepciones para convencer al marido de María José Campanario. El contrato que ha firmado ha terminado con la paciencia de Belén, quien no ha dudado en estallar delante de todos.

Belén Esteban ataca con fuerza

La princesa del pueblo explicó que no podía ver el programa de Jesulín porque tenía otros planes, pero prometió que no estaba asustada. Es más, les pidió a sus compañeros que le pusieran las declaraciones cuando ya estuvieran publicadas. “Yo no voy a ver la entrevista porque he quedado esta noche: primero con Laura Fa y luego con otras amigas. Supongo que mañana cuando venga aquí me pondrán los vídeos”. Terelu Campos le dio una mala noticia: no iba a poder escuchar a Jesulín porque el torero no lo permitía. Una de sus condiciones es que su entrevista no se reproduzca en ningún otro espacio de la cadena.

“No sé si mañana podrás ver los totales porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se zapee esta entrevista”, le explicó Terelu. Belén, cuando escuchó estas palabras, fue más contundente que nunca. No entiende ni que él haya pedido eso ni que la cadena se lo haya consentido. “Me parece tan acojonante que digan que no se puede zapear, pero ¿quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé?”. La colaboradora ha mostrado su descontento y ha vuelto a arremeter contra su ex. Considera que ha elegido el camino incorrecto.

La nueva promesa de Belén

Belén Esteban le ha asegurado a Jesulín que no le va a atacar como antes. Ha explicado que se lo prometió a su hija y que lo va a cumplir. Su intención no es hacer daño ni abrir una nueva guerra. Insiste en que todo lo que tenía que decir sobre este tema ya lo ha dicho, por eso no entiende el mido del torero. “Si ya todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor te da miedo. Mira, hice una promesa y la voy a cumplir, no voy a encender la mecha”, le ha dicho mirando a cámara.

Lo que realmente le ha molestado es que Jesulín de Ubrique haya dicho que nunca ha dejado de proteger la intimidad de sus hijos. “Será de tres, de cuatro no, ¿no?”. No entiende que pueda decir todo esto y que ella no le pueda contestar. Él ha prohibido que en los programas de Telecinco se comente esta entrevista y Belén sigue sin entenderlo. “¿Y eso lo permite esta cadena?”, preguntó bastante molesta. «¿Por qué? ¿Para que yo no hable?”.

Los próximos pasos

¿Qué ha hecho Belén Esteban? Nada. No ha podido hacer nada tras escuchar a Jesulín. Solamente ha reaccionado delante de unos reporteros que le estaban esperando en la puerta de su casa. Se ha reído cuando le han recordado que Jesulín va presumiendo de ser un buen padre. Ha soltado una carcajada, pero no ha podido hacer mucho más.