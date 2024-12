Aviso urgente de la AEMET: lo que nos espera esta Navidad en España

La AEMET lanza un aviso urgente ante lo que nos espera esta Navidad en España, un destacado cambio de ciclo que realmente debemos empezar a tener en cuenta para organizar nuestros planes. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que puede llegar a ser una realidad. Los días más especiales del año se convertirán en una novedad destacada que pueden acabará siendo lo que marque un antes y un después a la hora de organizar nuestras vacaciones.

Esta Navidad tendremos que prepararnos para lo peor. La Navidad es el momento del año en el que se producen más desplazamientos, por lo que es importante conocer la previsión del tiempo.

La AEMET lanza un aviso urgente

Llega un importante aviso urgente. Ha llegado un invierno que puede convertirse en la antesala de algo más.

La situación puede cambiar por momentos. Esos días de sol y de estabilidad pasarán a la historia, en su lugar, tendremos un destacado cambio de tiempo.

Los expertos de la AEMET nos detallan una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después en estos días que tenemos por delante.

Son tiempos de cambios. Tenemos que empezar a estar pendientes de esta previsión del tiempo que a medida que avanzan los días aumenta la precisión.

Lo que nos espera esta Navidad en España

Esta Navidad tendremos que estar pendientes de una previsión del tiempo en la que todo es posible.

La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Siguiendo con la previsión de los expertos: «Se prevé que continúe un tiempo estable y anticiclónico en la Península y Baleares, salvo en el extremo norte peninsular al principio, donde un flujo húmedo del norte provocará precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental y en Pirineos. Aunque haya un predominio de cielos despejados, se esperan brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la mitad norte. En Canarias, con el desplazamiento de la dana hacia el oeste, son solo posibles las precipitaciones en las islas más occidentales, y muy probablemente continuará la presencia de calima en todas las islas.

Las temperaturas máximas tenderán a aumentar, salvo en zonas de valles. Las mínimas, por el contrario, en descenso ligero, salvo en el área mediterránea donde predominarán los aumentos. Las heladas seguirán restringidas al entorno pirenaico; si bien con baja probabilidad, podrían darse en otras zonas de montaña y de ambas mesetas.

Se espera un predominio de vientos de componente norte y oeste en el tercio oriental peninsular y Baleares, mientras que en el resto soplarán flojos del norte y este. Son probables los intervalos de fuerte con rachas muy fuertes de tramontana en el nordeste peninsular y Baleares, así como el levante con intervalos de fuerte en el Estrecho. En Canarias se espera que predominen las componentes este y sur».

Por lo que tocará estar pendientes de una serie de elementos. Es hora de apostar claramente por lo que llega. Son tiempos de cambios que debemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante.