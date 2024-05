El aviso más duro de Roberto Brasero sobre lo que va a pasar con el verano: no nos va a gustar

Lo que va a pasar con el verano, seguro que no nos va a gustar, lo dice Roberto Brasero avisando de lo que está por llegar, adelantándose a todos en una dura predicción. El tiempo está cambiando a gran velocidad en España y lo hace de tal forma que debemos estar preparados para lo que está por llegar.

Parece que la situación no mejora e incluso va a peor, pese al pequeño parón de estos días que nos ha llevado a un cambio radical durante unas jornadas de casi pleno verano. Pero cuidado porque este fin de semana nos esperan cambios.

Roberto Brasero alerta sobre lo que va a pasar con el verano

Estos días de primavera se han parecido a un verano en el que todo parecía posible. Los datos han sido realmente sorprendentes, ante unos momentos de gran estabilidad que han acabado siendo los que han hecho realidad un tipo de elemento que quizás nadie hubiera imaginado. El tiempo se convierte en la antesala de algo más que va sucediendo, cambiamos los días de lluvias intensas por un sol de justicia, pero cuidado porque quizás acaben teniendo los días contados.

Roberto Brasero es uno de los expertos que está muy pendiente de lo que va sucediendo y lo hace de tal forma que nos invita a estar en una situación muy distinta. Un cambio que puede llegar a ser el que marque un antes y un después, habrá llegado el momento de conseguir que todo se mueva y lo haga de tal forma que quizás nos sorprenda. Cuando más debería empezar a hacer buen tiempo, nos enfrentamos a algo radicalmente distinto en todos los sentidos.

Será mejor que nos preparemos para un fin de semana, que quizás nada tenga que ver con el anterior, los expertos miran al cielo y a los mapas del tiempo para situarnos en un momento especialmente complicado. El cambio que queremos ver llegar, lo hará a tal velocidad que tendremos que estar muy pendientes de cada segundo. Si tenemos planes este fin de semana, será mejor que miremos un poco esta predicción para que no haya sorpresas. La lluvia aún no se ha terminado de retirar en este fin de semana de grandes cambios. Esto es lo que nos espera, según Roberto Brasero.

La dura previsión para este fin de semana

Las temperaturas van a seguir subiendo este fin de semana, el cambio de tiempo parece que se resiste un poco a llegar en unos días en los que parece que la primavera nos abandona un poco. Será el momento de empezar a abrazar una situación que realmente puede traer una serie de consecuencias totalmente inesperadas. Roberto Brasero habla de un miniverano, dadas sus características que ya pueden apreciarse en estos días que estamos a punto de ver llegar.

Tal y como nos indica desde su canal de El Tiempo: «Suben este viernes las temperaturas este viernes. Se va a notar ya desde primera hora ya que por la mañana temprano no hará el fresco de estos días atrás. La tarde será incluso cálida, porque h las temperaturas máximas seguirán subiendo respecto a las del día anterior en toda España salvo en el litoral mediterráneo y en Canarias donde bajarán ligeramente. Pero en el resto, que es prácticamente toda España, este viernes seguiremos sumando grados. Y Será un vienes soleado, con algunas nieblas costeras en Lugo y Asturias y también posibles tormentas por la tarde en interior de Galicia y la cordillera cantábrica. En el estrecho, el viento de levante soplará con fuerza».

Será mejor empezar a sacar la ropa de manga corta porque nos espera un importante cambio de tiempo que debemos tener en cuenta.

No será una situación generalizada ya que: «El sábado tendremos un embolsamiento de aire frío o pequeña DANA cruzando por el norte de la península por lo que podríamos tener también algún chubasco o tormenta en el noroeste peninsular, zonas de interior, sobre todo. Pero no se puede descartar que también caiga algún chaparrón en el resto de la Cordillera Cantábrica, el alto Ebro o incluso la meseta norte. En el resto de España tendremos más sol que nubes y altas temperaturas: 32º en Córdoba , Toledo o Zaragoza, 31º en Badajoz y en Ciudad Real 30º en Logroño y en Lleida, 29º en Madrid y en Pamplona. Hará también calor también en Canarias y no tanto en el Mediterráneo: 23º de máxima prevista para Valencia y Málaga y 28º en Murcia».

Será un miniverano en toda regla ya que el lunes las temperaturas volverán a cambiar, pero hasta entonces: «En estas zonas del este subirán las temperaturas el domingo mientras que en el resto de España ya podrían bajar algo ese día. Además, tendremos la pequeña DANA todavía rondando la península y eso se puede traducir en más nubes durante la jornada dominica en buena parte de España. Que se una DANA también aporta bastante incertidumbre sobre la ubicación de las posibles tormentas o chubascos que puedan dejarnos esas nubes en aumento. A día de hoy, el pronóstico de AEMET las ubica en «la cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y Pirineos, y no se descartan en zonas del sistema Central, Ebro, meseta Norte y este de la meseta Sur». A última hora del domingo aumentará la nubosidad en Galicia y se darán precipitaciones débiles. Esto es por la llegada de un frente que nos volverá a cambiar el tiempo la semana que viene».