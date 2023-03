Los autores del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona han reclamado un rescate de 4,5 millones de dólares para liberar los datos que han obtenido. De ello ha informado el Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Sergi Marcén, que ya ha advertido de que no pagarán nada.

Por su parte, el director médico del hospital, Antoni Castells, ha lamentado que, debido al ciberataque, han dejado de hacer más de 4.000 análisis de pacientes ambulatorios, más de 300 intervenciones y más de 11.000 visitas de las consultas externas.

Riesgo «muy alto» de ser publicados

El jefe de la comisaría general de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Ramón Chacón, ha explicado que el riesgo de que los autores del ciberataque publiquen los datos obtenidos es «muy alto» porque desde la Generalitat insisten en que no pagarán ningún rescate.

Chacón ha explicado que la policía catalana está haciendo ciberpatrullaje en Internet y también en la deep web para localizar los datos, en caso de que los autores los publiquen, y eliminar del sistema toda la información «lo más rápidamente posible».

Cree que es «muy complejo» localizar a los autores porque el ciberataque se produjo fuera de España, pero ha afirmado textualmente que, si tienen que ir a la otra punta del mundo a buscarlos, irán.

Chacón ha insistido en que no se tienen que pagar este tipo de rescates porque los autores tendrían mucha más capacidad económica y podrían hacer ataques más sofisticados, por lo que el efecto de la bola de nieve sería «imparable».

El ciberataque tuvo lugar el pasado domingo, 5 de marzo, hacia las 11:00 horas. Según la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, este el Hospital Clínic de Barcelona sufrió un ataque tipo ransomware, que encripta los datos de un sistema para solicitar un rescate. Los hackers atacaron los servicios de urgencias, de laboratorio y la farmacia del centro.

Después de detectar el ciberataque a las 11:17, a las 11:30 horas se puso en marcha el protocolo de actuación para responder al incidente, dentro del cual está calibrar con precisión el nivel de afectación que ha alcanzado el ataque informático, así lo detalla el Govern en un comunicado. Los servicios afectados se coordinaron con la Consejería de Salud de la Generalitat y otros hospitales de Barcelona para derivar a los pacientes de urgencias.

Pero no era la primera vez que ocurría algo así en la red sanitaria de Cataluña vuelve a mostrar su vulnerabilidad. El pasado mes de octubre centros sanitarios de atención primaria (CAP), sociosanitarios y hospitales del Consorcio Sanitario Integral (CSI) fueron afectados por un ciberataque también de ransomware. Tras unas horas se logró recuperar «gran parte» de sus sistemas de información.