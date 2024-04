El ataque de Sofía Suescun a Laura Matamoros: «Por mucho que quiera ser cristiana, puritana y pija…»

Sofía Suescun está centrada en un único objetivo. Quiere que su novio Kiko Jiménez sea al ganador de la nueva edición de ‘Supervivientes’ y no consiente que nadie ponga en peligro este reto profesional, por eso ha arremetido duramente contra Laura Matamoros. Tanto Laura como Kiko han llegado a Honduras a última hora, ambos han estado en la cuerda floja desde el principio y la hija de Kiko Matamoros ha terminado abandonando el concurso. Para sorpresa de todos, Kiko ha llorado al despedirse de su compañera. Recordemos que han tenido problemas muy serios durante la convivencia, por eso Sofía ha puesto en valor la bondad de su pareja.

Suescun ha reaccionado en X (antiguo Twitter) al mensaje que ha puesto una espectadora de Telecinco. Ha puesto un corazón y una cara con lágrimas al siguiente texto: «La verdad es que dice mucho de Kiko esa emoción, rompiéndose, con la expulsión de Laura. Sin rencores y quedándose con el cariño que le ha podido coger». Kiko Jiménez empezó siendo amigo de Laura Matamoros, de hecho fueron muchos los que insinuaron que entre ellos había una conexión demasiado estrecha. Sin embargo, la tensión no tardó en llegar y optaron por emprender caminos diferentes, pero Kiko promete que ahora va a echar mucho de menos a la influencer.

Sofía está convencida de que Laura Matamoros se ha aprovechado de su novio para generar contenido y ganar repercusión dentro del programa de supervivencia. Durante un evento le ha dado unas declaraciones a Abel Planelles que no han dejado indiferente a nadie: «Hay que saber dónde está uno porque en la televisión te hacen una radiografía. Se ve cómo son las personas. Ha demostrado ser una macarra. Por mucho que quieras ser una cristiana, puritana y pija, la realidad es la que está en Honduras. Estoy un poco molesta por cómo está tratando en algunos momentos a Kiko».

La guerra entre Laura Matamoros y Sofía Suescun

Sofía Suescun fue vetada de Telecinco cuando decidió centrarse en su trayectoria como creadora de contenido. Fichó por la agencia de modelos que dirige Dulceida y esta operación le cerró las puertas de Mediaset, así que ahora únicamente tiene un arma para defender a Kiko Jiménez: sus redes sociales. La joven, al descubrir el comportamiento que la hija de Kiko Matamoros estaba teniendo con Kiko Jiménez, se lanzó a su cuenta de Instagram y publicó un mensaje que inició una gran guerra.

«Ha pasado un mes y, la verdad, es que se me empieza a hacer pesado. Le echo mucho de menos, pero todavía me queda mucho más de echarle de menos. Lo está haciendo impoluto», empezó escribiendo Sofía Suescun sobre el concurso que está llevando a cabo Kiko Jiménez. «Han estado sin fuego, sin comer, con temporales… Y siempre afrontando todo con la positividad que le caracteriza». Por eso no entendía que Laura fuera tan injusta con el andaluz, pues él estaba siendo bastante generoso con ella.

«Hay que destacar lo gran pescador que está siendo, además de generoso. Pero vamos, yo soy él y a partir de ahora, viendo cómo se comportan sus compañeros, no le regalo ni un pez a ninguna», comentó haciendo alusión al comportamiento de Laura Matamoros. Teniendo en cuenta el temperamento de esta última, es evidente que cuando llegue a España se desatará un conflicto sin precedentes.

Sofía Suescun enciende la mecha

Sofía Suescun es incapaz de quedarse callada ante las injusticias. Considera que algunos rostros de ‘Supervivientes’ se han portado mal con Kiko Jiménez, así que les ha señalado desde España y espera que el público tome cartas en el asunto. Sus palabras han tenido tanta repercusión que Laura Matamoros ha terminado abandonando Honduras, a pesar de que Mediaset le ha dado una segunda oportunidad porque ha puesto en marcha una repesca. Tras el abandono de Carmen Borrego queda una plaza libre que ahora podrán ocupar: Kike Calleja, Lorena Morlote o la hija de Kiko Matamoros.

Antes de saber esto, Sofía movilizó a sus fans para que tuvieran claro lo que estaba pasando con Kiko dentro del reality. «Anoche, sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejándole de egoísta y salieron mal parados. Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarse lerdo».

El origen del conflicto

Son muchos los que aseguran que los problemas entre Laura Matamoros y Sofía Suescun están relacionados con Kiko Matamoros. Debemos recordar que hace unos años hubo quien relacionó sentimentalmente al colaborador con la influencer. Ambos lo negaron, asegurando que simplemente eran compañeros de trabajo y que habían coincidido en diferentes espacios de Telecinco. Pero todavía quedan muchas dudas al respecto y los seguidores de Sofía creen que Laura se la tiene jurada desde entonces.