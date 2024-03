Así ha sido el mayor desafío de Verdeliss: el reto que le ha llevado a dar la vuelta al mundo

Con un espíritu indomable y una determinación inquebrantable, Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss en el mundo virtual, ha logrado completar un desafío que pocos se atreverían a enfrentar. Hace un año, la influencer y empresaria, cuyo nombre resonaba en el ámbito del atletismo en su juventud, decidió retomar su pasión por correr y se fijó un objetivo audaz: correr 12 maratones en 12 meses. Por este motivo ha dado la vuelta al mundo y ha estado en cuatro continentes, pero antes de profundizar debemos subrayar un aspecto importante.

Muchos conocen a Verdeliss por sus vídeos de YouTube y otros por su participación en ‘Gran Hermano VIP’, concurso en el que participó estando embarazada y generando un debate sin precedentes. Sin embargo, la creadora de contenido disfruta de una dilatada trayectoria y a lo largo de su carrera ha hecho absolutamente de todo. Antes de triunfar en Instagram era una gran deportista y ahora quiere reconectar con sus orígenes, por eso se ha propuesto correr el máximo número de maratones posible. Lo mejor es que quiere llevar este reto a cabo junto a sus tres hijos mayores.

Con cada zancada, Verdeliss se ha adentrado en un viaje físico y emocional que le ha llevado a recorrer medio mundo en busca de nuevas metas. Este reto no solo representaba un desafío físico, sino también un desafío mental, donde exploró sus propios límites y se enfrentó a sus miedos más profundos. Tal y como ha contado ella misma, está poniendo a prueba su fortaleza mental. Considera que lo más importante es tener claro su objetivo. No quiere perder la concentración, se ha comprometido con sus seguidores y hará todo lo posible para cumplir su palabra.

El inolvidable viaje que ha emprendido Verdeliss

Tokio se erigió como la meta final, el lugar donde culminaría esta odisea de resistencia y determinación. Con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro, Verdeliss cruzó la línea de meta en la ciudad japonesa, con el eco de sus propias palabras resonando en su mente: «Esto solo acaba de comenzar». Estefanía, como le llaman sus seres queridos, está cumpliendo uno de sus sueños y como no podía ser de otra forma lo ha compartido con su ejército de admiradores.

En sus redes sociales, explicó su triunfo con todo lujo de detalles, expresando su incredulidad y emoción por haber alcanzado su objetivo. «Tengo cero unidades de llorar. Vale, es mentira… todavía estoy procesándolo. Reto cumplido… ¡y di la vuelta al mundo! ¡Y corrí 12 maratones en 12 meses! Quise creer en mí misma y me llevé una experiencia brutal», escribió junto a varias imágenes que capturaron el momento de su victoria en Tokio.

El logro de la exconcursante de ‘GH VIP’ no solo inspira a otros a perseguir sus propias metas y desafiar sus límites, sino que también sirve como un recordatorio poderoso de que con determinación y valentía, cualquier cosa es posible. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superación frente a las adversidades. A pesar de haber estado expuesta en la casa más famosa de la televisión, Verdeliss sigue insistiendo en que hay mucha gente que no la conoce y esa es una de las razones por las que se dedica a mostrar este tipo de contenido en Instagram.

Verdeliss ha cumplido su sueño

La empresaria comenzó esta aventura en abril de 2023. Dejó sus actividades empresariales muy bien atadas y emprendió un viaje a Viena para correr la primera maratón. A partir de este momento ha estado en: Ottawa, Estocolmo, San Francisco, Australia, Berlín, Ciudad del Cabo, Curitiba (Brasil), Valencia, Bombay y Doha. Como vemos, ha visitado cuatro continentes distintos y ha acabado esta experiencia en Tokio, donde ha corrido los últimos 42 kilómetros. En términos generales ha recibido mucho apoyo, pero también hay gente que ha puesto en duda su destreza. Afortunadamente ha conseguido llegar a la meta, demostrando así que su pasión por el atletismo va en serio.

«El mayor curro no es cruzar la línea de meta, es la disciplina de los entrenamientos. El mayor desafío no es físico, es mental», declaró después de completar una de las competiciones. «Estoy en un momento de mi vida en el que me apetece asumir riesgos, en el que no quiero dejarlo todo en propósitos, en el que para mí el correr supone romper todas mis barreras y quiero ver qué significa ponerme al límite tanto física como mentalmente», matizó.

Verdeliss quiere que sus hijos aprendan a luchar por las causas justas. Su objetivo es que su familia sea libre y cada miembro pueda perseguir el sueño que considere oportuno, por eso viajó a San Francisco con Aimar, Irati y Laia. La influencer ha recibido muchas críticas por exponer a los menores en sus redes sociales, pero ella considera que no está haciendo nada malo e insiste en que siempre cuenta con el permiso de su entorno. Esa es la razón por la que no ha cambiado su línea editorial desde que se hizo famosa gracias a YouTube e Instagram.