El dineral que ha amasado Verdeliss: un millón de seguidores y una marca de éxito

Se llama Estefanía Unzu, pero lleva años dedicándose a las redes sociales y todo el mundo la conoce como Verdeliss. Tiene ocho hijos y se ha hecho famosa gracias a compartir su vida con un ejército que ya suma 1.4 millones de seguidores. La influencer es una experta en medios de comunicación, por eso aceptó la propuesta de ‘Gran Hermano VIP’ y decidió participar en la sexta edición del concurso. Su experiencia generó mucha polémica. Sus retractores le acusaron de a ver ensuciado su carrera, pero ella hizo caso omiso a las críticas y continuó con su imparable trayectoria.

A sus 38 años, Verdeliss ha amasado una gran fortuna gracias al dinero que genera en las plataformas digitales. Ha invertido gran parte de su patrimonio en una empresa muy rentable que no ha hecho más que consolidar su legado. Pero, ¿qué ha tenido que hacer para llegar a lo más alto? Estefanía siempre va con la verdad por delante. Es consciente de que no todo el mundo comprende su estilo de vida, aunque nunca se ha esforzado por aparentar algo que no es y esa es la clave de su éxito.

El dinero de Verdeliss

Para entender la fortuna de Verdeliss hay que remontarse a 2008, cuando decidió abrir un canal de YouTube. El objetivo era compartir su día a día, mostrar sus embarazos y explicar cómo era la educación que le daba a sus hijos. En aquella época la citada plataforma era una fuente de ingresos muy interesante. El público consumía este tipo de contenidos con un gran entusiasmo y se ganaba mucho dinero. En la actualidad, los parámetros han cambiado, pero Verdeliss supo aprovechar la etapa dorada de YouTube.

La influencer encontró el secreto del éxito. Tanto es así que uno de sus vídeos tiene 37 millones de reproducciones. En concreto es una publicación que compartió para explicar cómo había sido dar a luz a su hijo Julen en 2014. Todo esto le dio mucha popularidad, empezó a llamar la atención de las marcas y a recibir ofertas para protagonizar campañas de publicidad. Es decir, no solo gana dinero con faceta de youtuber, también es imagen de empresas importantes.

Verdeliss tiene una empresa llamada Green Cornerss

Verdeliss ha aprendido una buena lección: hay que diversificar. Por ese motivo ha invertido mucho esfuerzo y dinero en crear un negocio junto a su marido. Se llama Green Cornerss y nació en 2018. Es una marca de cosmética para bebés y niños. Tiene un catálogo pequeño, pero sus productos son muy variados y disfrutan de una alta calidad.

La influencer es conocida principalmente por su papel de madre, así que pensó que la mejor opción era explotar esta faceta e intentar seguir sacando dinero de la misma. Según contó en una ocasión, lo que más vende es la ‘crema hidratante de avena apta para pieles atómicas’.

La marca de Verdeliss

Green Cornerss es mucho más que una marca, de hecho es un sueño hecho realidad. Cuando Verdeliss entró en ‘Gran Hermano VIP 6’ recibió muchas críticas e incluso sus enemigos cuestionaron que dejara a sus hijos solos durante tanto tiempo. En ese momento se dio cuenta de que todo tenía una fecha de caducidad, por eso ahora tiene varias fuentes de ingreso.