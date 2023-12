Así es Rocío Martínez, la presentadora que visita ‘Pasapalabra’

Roberto Leal se reunirá con cuatro invitados muy importantes en las próximas entregas de ‘Pasapalabra’: El cantante Fran Perea, la actriz Lucía Jiménez, el periodista Edu Pidal y la presentadora Rocío Martínez. Pero, ¿quién es esta última? Se dedica a la información deportiva y ha trabajado en distintos espacios de Antena 3, la cadena principal de Atresmedia. Sin embargo, su talento no conoce fronteras y terminó saltando a Onda Cero. Ahora llega al concurso presentado por Roberto Leal dispuesta a ofrecer su versión más desenfadada y ayudar a los concursantes a llevarse el premio final.

Rocío Martínez es una de las periodistas más queridas de nuestro país. Desde muy joven supo que quería dedicarse al oficio de comunicar y no descanso hasta convertirse en la estrella que es actualmente. «Quería dedicarme al maravilloso oficio de contar la vida, contar el Deporte. Y aquí me tienen desde 2016, llevándoles hasta sus casas las grandes historias que nos regala el deporte desde los Deportes de Antena 3 Noticias», desveló en una de sus entrevistas más personales.

Rocío Martínez se incorpora a ‘Pasapalabra’

Rocío Martínez lleva a la comunicación en las venas y todo hace pensar que su participación en ‘Pasapalabra’ será un éxito. Ahora tiene que poner a prueba su rapidez mental y colaborar con los participantes en los las juegos que le presente Roberto Leal. La periodista puede presumir de tener a sus espaldas una trayectoria brillante, trayectoria que empezó en la radio, primero en Radio Castilla y más tarde en la Cadena Ser. La clave de su éxito es que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, de hecho se adentró en el mundo de Internet a través de ‘Terra’.

Su santo a la fama llegó con Real Madrid televisión, donde estuvo más de diez años retransmitiendo todos los partidos del Real Madrid. Su capacidad para atrapar a la audiencia conquistó a los responsables de Antena 3 y se pusieron en contacto con ella para ofrecerle un puesto en la cadena. Ahora tiene oportunidad de contarle todo esto a Roberto Leal en un concurso que se ha convertido en uno de los programas más vistos del momento, registrando una media de 18% de share por emisión.

Ha trabajado con Susanna Griso

Rocío Martínez tiene una carrera muy versátil. No sólo se ha limitado a ser presentadora, también ha ejercido de tertuliana en ‘El Chiringuito’ y ha colaborado con comunicadoras tan destacadas como Sonsoles Ónega o Susanna Griso. Toda la profesión habla bien de ella y sus compañeros guardan un recuerdo estupendo de su presencia, por eso los espectadores de Antena 3 ha recibido con los brazos abiertos su invitación a ‘Pasapalabra’.

Rocío mandó un mensaje importante

La periodista ha luchado a favor de la igualdad y ha reivindicado algo importante: a las mujeres les puede gustar el fútbol tanto o más que a los hombres. «Hace años tú tenías que demostrar, explicar y justificarte. Ahora no. Antes te preguntaban: ¿Qué haces aquí? No, es que a mí me gusta el fútbol, es que yo tenía el álbum de cromos de Naranjito del Mundial del 82. Todo el mundo da por supuesto que a los hombres les gusta el fútbol y si eres mujer la gente se sorprende, pero eso para ya cada vez menos», desveló en ‘El Mundo’.