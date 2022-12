Así es Pablo-Heras Casado, el segundo marido de Anne Igartiburu con quien tiene un hijo en común

Anne Igartiburu ha estado casada con Pablo-Heras Casado, es su segundo marido y el único con quien ha tenido un hijo biológico. La vida sentimental de la presentadora Anne Igartiburu ha estado en constante movimiento durante los últimos años desde que en 2021 puso fin a su matrimonio con el que ha sido uno de los hombres de su vida, su segundo marido. Anne y Pablo estuvieron casados 5 años, del total de 6 que duró su relación en la que vivieron momentos increíbles juntos.

Anne Igartiburu tiene un hijo en común con su segundo marido Pablo- Heras Casado

View this post on Instagram A post shared by Pablo Heras-Casado (@herascasado)

Pablo-Heras Casado ha sido el segundo marido de Anne Igartiburu, un hombre con un talento extraordinario del que se enamoró perdidamente. Ejerce de director de orquesta, tarea que desempeña a la perfección. Ese don que ha cultivado durante décadas es el que le da un buen sueldo a final de mes.

Ha sido director invitado del Teatro Real desde 2015 hasta 2018, en esos años ha tenido una relación de lo más idílica con la presentadora de televisión. Entre dos saltó la chispa, a pesar de que Pablo es más joven, no importa la diferencia de edad cuando se siente ese flechazo impresionante que llega hasta las profundidades del corazón.

Además de tener el privilegio de estar en el Teatro Real este año ha anunciado más buenas noticias profesionales, tal como dice él mismo, en sus redes sociales: “Me siento inmensamente honrado y feliz de anunciar que el próximo año haré mi debut en el Wagner Festival, dirigiendo una nueva producción de Parsifal. Este es un sueño hecho realidad que no podía imaginar la primera vez que visité el Festival como estudiante, hace 20 años. Nuestro estreno de Parsifal se estrenará el próximo año Bayreuther Festspiele. Me siento orgulloso y humilde de ser parte de ella, con una ópera compuesta por el Maestro como su último legado, y con este acústico y ambiente único y muy especial en mente. No puedo esperar a trabajar con esta orquesta y coro absolutamente maravillosos, y un elenco estelar”.

La carrera de este hombre no se ha parado. En 2016 Pablo-Heras Casado se convirtió en padre del primer y único hijo biológico de Anne Igartiburu. Nicolás es el nexo de unión que siempre habrá entre ambos, aunque están separados desde hace más de un año se llevan de maravilla por el bien del pequeño.