Así es Marco, el hijo desconocido de Ana Milán

Ana Milán ha mostrado en sus redes sociales una imagen inédita de su hijo Marco, un desconocido para sus seguidores al que por fin le ponen cara. La actriz y presentadora tuvo un hijo con Paco Morales, antes de dejarlo todo y embarcarse en una relación con Fernando Guillén Cuervo que en aquellos tiempos tenía también un hijo de su edad. Marco vivió de pequeño la separación de sus padres y se integró perfectamente en la nueva familia que se había creado. Ana Milán por fin se ha decidido a mostrarlo.

Ana Milán presenta a su desconocido hijo Marco

Marco Morales ha cumplido años, nada más y nada menos que 21. El 22 de noviembre del año 2001 Ana Milán hizo realidad un sueño, ser madre. La dulce espera llegó a su fin cuando tuvo en sus brazos al pequeño que cambiará su vida para siempre. A partir de entonces, empezó la aventura y el aprendizaje de la maternidad día a día.

Milán decidió compartir por primera vez en sus redes sociales una foto de su pequeño Marco. No una imagen actual del joven que, seguro que debe tener una vida de lo más activa, pero sí de una etapa de su vida en la que la felicidad lo inundaba todo. La niñez de su hijo emocionó a sus seguidores.

Según pone en el post: “Hace veintiún años que llegaste al mundo. Que me convertiste en madre. Que sintio el mayor de los miedos y el mayor de los amores. Feliz vida, mi vida.” Una emotiva felicitación que se ha convertido en viral. Como toda madre orgullosa, su felicitación iba acompañada de una foto de la infancia de Marco.

De la foto destaca que en 21 años, vemos a una Ana Milán idéntica a su imagen actual. Una mujer que parece haber hecho un pacto con el diablo, el tiempo no le ha afectado. Han sido dos décadas en las que la imagen de la actriz no ha cambiado casi en absoluto, algo que no todo el mundo puede decir.

Ver la parte más sentimental de Ana y compartir un poco su vida, a través del vínculo de la maternidad ha hecho reaccionar a la mismísima Elena Furiase que entiende perfectamente sus palabras y las comparte. Una parte de Ana Milán se reveló con una imagen que ha provocado cientos de reacciones en sus redes sociales.