Juan Urdangarin es el primo catalán de Leonor de Borbón, la familia real española tiene en estos jóvenes a los mejores abanderados posibles. La nueva generación de la casa real se alza con fuerza en todo el territorio. Los más conocidos, Froilán y Victoria Federica son solo una parte de esta generación que marcará el futuro de los borbones en nuestro país. Leonor estará al frente con su hermana Sofía, pero también con el resto de sus primos que las acompañarán en este camino. Así es Juan Urdangarin el primo catalán de Leonor de Borbón.

El primo catalán de Leonor de Borbón es Juan Urdangarin

El hijo mayor de la infanta Cristina y el que fue su marido, Iñaki Urdangarin, es Juan, tiene 24 años, está sin trabajo y es fumador. La infanta Cristina está en Suiza, Iñaki en el País Vasco y el hijo mayor ha decidido hacer su propia vida en Barcelona. Vive en la zona alta y es un joven que apunta maneras.

La fe católica ha llevado a Juan a participar en varias ONG’s religiosas. Ha visitado varios países en voluntariados que le han llevado a convertirse en un auténtico misionero. Su último destino ha sido la India. Fue en 2023 cuando sus padres se separaron cuando emprendió el viaje espiritual hacia este país en busca de una forma de salir del huracán mediático que vivió toda la familia.

Tiene una gran consciencia social, al igual que su madre, la infanta Cristina. Ha heredado la altura de Iñaki, mide casi 2 metros de altura y comparte también los profundos ojos azules. Este hombre de 24 años ha tenido una vida de lo más discreta, lejos de sus primos Froilán y Victoria.

No se le conoce pareja, solo se sabe que tiene estudios superiores y que de momento no ha encontrado el trabajo de sus sueños. Se le puede ver fumando y tomando copas en algún bar de la ciudad. Le gusta la actividad social, aunque es muy discreto y celoso en su vida personal que no ha compartido ni en redes sociales.

Juan es el primo catalán de Leonor. Toda la familia Urdangarin pasó muchos años en Barcelona, antes de que los problemas judiciales llegaran a la familia. La nueva generación de la familia real española apunta alto, cada uno con su personalidad y futuro profesional por delante.