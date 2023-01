Así fue el encontronazo entre Froilán y un VIP de Telecinco en un after

Froilán se está instalando en Abu Dabi junto a su abuelo en una lujosa mansión, antes de irse de España tuvo un encontronazo con un VIP de Telecinco en un after. El hijo de la infanta Elena es un veinteañero al que le encanta salir de fiesta como muchos otros. El problema es que él es el sobrino del rey Felipe VI con lo cual debe guardar las formas al pertenecer a la familia real. Parece que no consigue esconder un carácter que le sale solo, prueba de ello la dio un VIP de Telecinco al encontrárselo en un after.

Froilán se encontró con un VIP de Telecinco en un after

La noche de fin de año es habitual que la fiesta dure un poco más de la cuenta. Algunos van a desayunar churros con chocolate y otros, como Froilán, prefieren hacer tiempo para ir a dormir pasando antes por un after. Ese día que está marcado en el calendario, se topó el hijo de la infanta, nada más y nada menos, que con Rafa Mora un colaborador de Sálvame.

No es la primera vez que se toparon, también lo hicieron en Ibiza. Rafa y Froilán tienen en común los lugares más de fiesta de nuestro país. A ambos les gusta pasarlo bien y es habitual que se encuentren, aunque no que mantengan una acalorada discusión que por suerte no tuvo consecuencias para ninguno.

Rafa Mora quiso aclarar qué pasó en Ibiza donde al parecer se encontraron ambos y al parecer Froilán lo grabó con su teléfono. Mora lo contó en su programa y empezó el año cambiando por completo la imagen que tenía de él, según dijo: “Le dije que siempre ha sido un niño que le ha caído gracia. Me hizo ilusión poder aclararlo, me cambió la imagen que tenía de él”.

Froilán estaba rodeado de sus amigos por lo que podría haber pasado algo con un Rafa Mora que venía con ganas de aclarar lo sucedido en Ibiza. Al final se quedó en nada y Froilán empezaría este año con buen pie, sin ninguna pelea antes de poner rumbo a casa de su abuelo el rey Emérito Juan Carlos I en Abu Dabi. Los dos vivirán en una mansión propiedad de la familia real de este lugar con servicio y todas las comodidades posibles fuera de nuestro país.