Así despide agosto la AEMET: el último domingo del mes llega con hasta 38 ºC de calor en estas comunidades autónomas

El último domingo del mes llega con hasta 38ºC de calor en estas comunidades autónomas, agosto se despide con esta alerta de la AEMET. El calor intenso puede convertirse en un problema en estos días en los que realmente tocará prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en este día tan especial. Este último fin de semana del mes de agosto tocará volver a la rutina de playa o piscina en unos días cargados de actividad y de vuelta a la realidad.

El mes más tranquilo, cuando todo el mundo está de vacaciones, puede acabar de darnos algunas novedades destacadas en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta de forma significativa. El chorro polar que tenemos por delante en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que ver llegar un importante cambio. La situación se complica por momentos y puede acabar de darnos algunos detalles esenciales.

La AEMET se despide de agosto con esta previsión

Se despide de agosto la AEMET con una previsión del tiempo que puede convertirse en una auténtica pesadilla, de tal manera que veremos como se llega fácilmente hasta los 38ºC. Una cifra de récord si tenemos en cuenta las alturas del año en las que vivimos.

Nos espera un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. En estas próximas jornadas lo que tenemos por delante, es una situación que se complica por momentos.

Esta previsión del tiempo acabará siendo una de las más inesperadas, si tenemos en cuenta días pasados o aquellas jornadas en las que hemos tenido que estar muy pendientes de una situación que se va complicando por momentos. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

La AEMET parece que nos deja una previsión del tiempo de esas que ponen los pelos de punta. Sobre todo, a estos amantes de dejar atrás el aire acondicionado y empezar a ventilar una casa que necesita disponer de esta aparente tranquilidad que tenemos por delante.

El último domingo del mes llega con hasta 38 ºC de calor en estas comunidades autónomas

Llega con hasta 38ºC de calor en estas comunidades autónomas el último domingo del mes. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado en estos días que tenemos por delante y que ya nos hacían ver el final del verano que recibimos por la puerta grande.

Tal y como nos explica esta previsión de Meteored: «Una masa de aire más cálida, de origen subtropical, se establecerá sobre la Península a partir del fin de semana. Su presencia favorecerá un ascenso térmico generalizado, especialmente en el interior peninsular. El aumento será ya evidente este sábado, cuando las temperaturas máximas recuperarán varios grados en amplias zonas respecto a los últimos días. El calor se intensificará especialmente en el centro, sur y este de la Península, mientras que las temperaturas serán algo más contenidas en el extremo norte, donde la influencia atlántica seguirá siendo mayor».

Siguiendo con la misma previsión: «El ascenso continuará durante el domingo y será entonces cuando se alcancen los valores más elevados del episodio. Los principales valles y depresiones peninsulares volverán a registrar temperaturas propias de plena canícula, con máximas que podrían acercarse a los 38 ºC. El valle del Guadalquivir será uno de los principales focos de calor durante la jornada del domingo. Los termómetros alcanzarán 36-37 ºC en Córdoba y Sevilla, con posibilidad de que localmente se rocen o alcancen los 38 ºC en algunos puntos del valle».

Lo peor se podría ver en estas zonas del país: «El valle del Ebro será otro de los grandes protagonistas del ascenso térmico, especialmente en su tramo medio y bajo. Las temperaturas podrán alcanzar los 35 ºC en Zaragoza y Lleida, mientras que en buena parte de Aragón, La Rioja y el interior de Cataluña se superarán ampliamente los 30 ºC. El calor será especialmente notable en las zonas más bajas y alejadas de la influencia marítima, con valores de 33-34 ºC en puntos de las depresiones, mientras que las áreas próximas al litoral catalán quedarán más contenidas. El ascenso térmico también será notable en otras áreas del interior peninsular. En las vegas del Guadiana, las temperaturas máximas se situarán alrededor de los 34-35 ºC, mientras que en amplias zonas de Castilla-La Mancha se superarán los 30 ºC, con valores que rondarán los 34 ºC en Toledo y Albacete».