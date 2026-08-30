Hoy, 30 de agosto de 2026, el cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas en ascenso y un viento flojo que girará hacia el sur con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de agosto

Barcelona: cielo despejado y calidez al atardecer

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la mañana del día de hoy se presenta a los ciudadanos con una suavidad casi primaveral. Con temperaturas que rondan los 24 grados, el ambiente se mantiene fresco gracias a una brisa que sopla del sur a unos 10 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 30. No se prevén lluvias, lo que permite disfrutar del encanto de un sol que asoma tímido tras el horizonte a las 7:15.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 31 grados y generando una sensación térmica que podría llegar a los 32. A medida que el día avanza, la humedad, en su punto más alto, puede hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado. Con la puesta de sol a las 20:27, habrá aproximadamente 13 horas de luz, ideal para pasear al caer la tarde antes de que el termómetro descienda y la noche invite a relajarse con temperaturas en torno a los 26 grados.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con lluvias y viento

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire inquietante, como si el cielo gris estuviera a punto de abrir sus compuertas. A medida que avanza el día, el viento fuerte comienza a agitar las copas de los árboles, marcando el inicio de una jornada que promete ser inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 32 grados.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable; mientras la primera parte del día se mantiene más templada, el viento alcanzará velocidades de hasta 45 km/h y la sensación térmica podría caer hasta los 21 grados en un ambiente con una humedad del 75%. Ante estas condiciones, es mejor llevar paraguas y una chaqueta ligera si se planea salir.

Cielo despejado y viento ligero en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La temperatura mínima se sitúa en alrededor de 21°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 33°C en las horas más cálidas. A medida que avanzan las horas, el viento se hará notar, soplando del sureste a una media de 15 km/h, con algunas ráfagas que pueden superar los 30 km/h.

Por la tarde, el cielo permanecerá soleado, aunque la humedad relativa, que oscilará entre el 40% y el 75%, puede dar lugar a una sensación de ambiente algo pesado. Las temperaturas irán escalando hasta alcanzar una máxima de 32°C antes de que el sol se ponga a las 20:27, dejando un total de más de 13 horas de luz para disfrutar. No se espera lluvia en todo el día, lo que convierte esta jornada en una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado y ambiente sereno en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con un cielo mayormente despejado que se mantendrá durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados y aunque el viento será leve, podría generar alguna racha ocasional.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechar las actividades diarias y disfrutar de la serenidad que ofrece el ambiente. Las condiciones son ideales para compartir tiempo con amigos o simplemente relajarse en la naturaleza.