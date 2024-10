Así es Ceciarmy, el ‘influencer’ anónimo: su edad, quién es y por qué tiene la foto de Cecilio G

Muchos son las y los influencers que podemos encontrar en las redes sociales, pero uno de los más particulares es sin duda alguna, Ceciarmy que si bien acumula más de 9 millones de seguidores en sus redes, sumando Instagram, X y TikTok, ha logrado destacar precisamente por lo contrario que el resto al mantener su anonimato. Sin mostrar nunca su rostro, este enigmático personaje ha captado la atención de seguidores y marcas, sin que nadie conozca con certeza quién se esconde detrás de su famoso pasamontañas. A pesar de esto, su impacto en las redes sociales es innegable y sus vídeos dedicados a todo tipo de noticias, especialmente vídeos graciosos, suelen hacerse virales en cuanto los publica.

Pero los orígenes de este influencer nada tenían que ver con el contenido que sube actualmente. Cuando comenzó su andadura en las redes en 2016, tenía un perfil dedicado al rapero Cecilio G. Desde entonces, ha querido mantener la foto dedicado al mencionado artista, pero su contenido es mucho más variado, con vídeos virales, pero también los propios en los que por ejemplo le vemos cocinando con Belén Esteban, o viajando en avión al lado de Luis Figo, y con él siempre va ese pasamontañas que genera misterio en torno a su persona y su vida fuera de las redes sociales. De este modo, ha logrado que su identidad se convierta en uno de los mayores enigmas de la cultura digital actual. Pero ¿quién es realmente Ceciarmy? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué se oculta tras un pasamontañas? Conozcamos lo que se sabe sobre este misterioso influencer que ha revolucionado las redes sociales.

Cuántos años tiene: la edad de Ceciarmy

Una de las grandes preguntas que rodean a Ceciarmy es su edad. A lo largo de su carrera, este influencer ha jugado con el misterio en torno a su persona, y su edad no es una excepción. Sin embargo, se estima que este enigmático personaje tendría poco más de 20 años. La información disponible, aunque escasa, indica que comenzó su carrera siendo muy joven y ha crecido en paralelo a su cuenta y su ejército de seguidores, a los que no les importa para nada cuántos años tiene y sí el contenido constante que sube a sus cuentas.

¿Por qué Ceciarmy se tapa la cara?

El anonimato es parte esencial del éxito de Ceciarmy. Desde sus primeros pasos en las redes, este influencer ha optado por no mostrar su rostro, apareciendo siempre con la cara cubierta por un pasamontañas. Esta decisión no solo ha generado intriga entre sus seguidores, sino que ha contribuido a construir la marca única que es hoy. La razón detrás de esta elección parece ser mantener su privacidad y, de esta forma, poder llevar una vida normal fuera de las redes sociales. En un directo que hizo con Omar Montes en el año 2021 ya confesaba que se tapa para no ser famoso porque para él «es lo peor que te puede pasar en la vida».

De este modo y aunque en redes sea de lo más popular, todavía puede mantener su privacidad y de este modo, evitar el escrutinio público que sufren muchos influencers y continuar con su vida sin ser reconocido por la calle.

¿Quién es Ceciarmy realmente y cuál es su nombre real?

A pesar de los múltiples rumores que circulan en torno a la identidad de Ceciarmy, su verdadero nombre sigue siendo un misterio sin confirmar. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que su nombre podría ser Jorge Sáez Jiménez-Casquet, basándose en registros de empresas asociadas a la marca Ceciarmy.

En concreto, fue el medio Reason Why el que reveló que en 2020 sus redes están registradas en una empresa de Granada que se llama Ceciarmy SL. Luego en el año 2022, el nombre de la empresa pasó a ser GlobalGoldMarket SL y la sede se movió Sevilla. Según se informa, la actividad de la sociedad es la «prestación de servicios publicitarios», y Jorge Sáez Jiménez-Casquet es el nombre asociado como administrador y accionista único de la empresa.

De dónde es Ceciarmy

Ceciarmy es originario de Granada, una ciudad que ha sido mencionada en varias ocasiones por el propio influencer. Su acento andaluz y las referencias constantes a su lugar de origen han dejado claro que, aunque ha conseguido un éxito a nivel nacional, sigue muy conectado a sus raíces. Granada, una ciudad con una rica historia y cultura, ha sido el lugar desde donde Ceciarmy comenzó su andadura en las redes sociales, y parece ser que sigue siendo una parte importante de su vida o de hecho, sigue viviendo allí.

Esto es todo lo que se sabe por el momento de Ceciarmy que siendo tan sumamente joven ha logrado lo que pocos influencers en los últimos años. Ser un perfecto desconocido para todos, pero una celebridad en las redes sociales. ¿Se decidirá en algún momento a mostrar su rostro?.