Así ha cambiado la vida de Junior Míguez, de UPA Dance: su negocio, su familia y su enfermedad

Junior Míguez participó en varias temporadas del fenómeno de principios de siglo UPA Dance, la serie que fusionaba música y baile del momento. Finales de los años 90 y principios de los 2000 son los momentos de máxima expansión de las series españolas, en concreto UPA Dance se convirtió en todo un fenómeno que traspasó fronteras. Entre los artistas principales de esta serie se encontraba Junior Míguez un famoso artista que después de ser protagonista tuvo que hacer un parón debido a su enfermedad.

La vida de Junior Míguez de UPA Dance

Ahijado de Lola Flores y de Bambino, Junior Míguez estuvo desde una edad muy temprana vinculado a la música. Empezó muy joven a componer sus propias canciones, haciendo el estilo musical que más le gustaba, se hizo un nombre en esta competitiva industrial. Aunque su gran expansión llegó cuando le llamaron para participar en una de las series del momento.

Participó en 35 de los 84 episodios de la serie, siendo uno de los personajes recurrentes que no dudó en dejar sacar todo su talento. Su pasión por la música y talento se expandió a las mil maravillas en la televisión y sirvió para que pudieran dar a conocer todo lo que guardaba dentro. Pero Junior no tuvo la suerte de cara.

Cuando empezaba a coger el vuelo en una impresionante carrera musical la enfermedad le golpeó de lleno. El cáncer llegó con tanta fuerza que tuvo que hacer un parón de varios años para poder recuperarse. No fue fácil, pero con un poco de fuerza y un buen equipo médico, además de un diagnóstico precoz, consiguió vencerlo.

En 2009 intentó probar suerte de nuevo en la televisión, pero no funcionó. De igual forma que después de ser el telonero de Alejandro Sanz en 2013 no tuvo las ventas esperadas. No obstante, la tenacidad de este artista lo ha llevado a seguir intentando volver a la cresta de la ola, nunca es tarde para conseguirlo.

Actualmente vive un renacer musical con nuevos temas y canciones que lo llevan a volver a se noticia. Sus nuevas canciones pueden recordar ese talento que nos enseñó a principios de siglo en todos los sentidos. Junior Míguez vuelve a intentar superarse a si mismo, con la misma fuerza que en UPA Dance serie que nos enseñó la importancia de practicar día a día y se perseguir cualquier sueño.