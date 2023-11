Así ha cambiado Lewis Amarante, el famosísimo maquillador de las estrellas

Si algo es evidente es que Lewis Amarante ha cumplido todos sus sueños profesionales. En la actualidad tiene 56 años y puede presumir de tener a sus espaldas una trayectoria brillante, trayectoria que le ha dado la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Durante un tiempo fue el rostro estrella de Telecinco, pero ¿qué es de su vida ahora? Nacido en República Dominicana, Lewis es considerado el octavo mejor maquillador del mundo. En España es embajador de la firma ‘Max Factor’ y muchos famosos han hecho lo imposible para estar en sus manos.

En un primer momento Lewis Amarante no quería ser maquillador, de hecho se matriculó en la universidad porque sus objetivos eran completamente diferentes. «Comencé en esto del maquillaje a una edad bastante tardía, ya que en realidad mi formación académica arrancó estudiando Arquitectura, que dejé en tercer año. Luego me licencié en Bellas Artes y más tarde ingresé en la Escuela de Diseño Parsons», escribe en su página web.

El gran cambio de Lewis Amarante

Lewis Amarante ha cambiado mucho, pero siempre ha tenido claro cuál fue la oportunidad que cambió su futuro. Después de cumplir 32 años empezó a colaborar con una agencia francesa de publicidad. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba preparado para dar el salto. Descubrió que su verdadera pasión era la moda y pensó que debía dar un paso adelante e intentar llegar a su meta. «Fue a esa edad cuando entendí por una serie de motivos, que no detallaré, que mi futuro personal y profesional estaría dedicado al mundo de la belleza», comenta al respecto.

El artista ha trabajado con famosas de la talla de Cristina Castaño. Gracias a su espíritu de superación ha logrado llegar a lo más alto, pero tuvo que superar un obstáculo realmente complicado. Se incorporó al mundo del maquillaje con una edad avanzada y siempre pensó que este aspecto jugaría en su contra. Sin embargo, no descansó hasta que demostró que estaba a la altura de sus compañeros.

Lewis Amarante superó un gran reto

Lewis Amarante insiste en que el camino que ha recorrido no ha sido sencillo. «Todo esto comenzó como un experimento, en el cual me daría a mí mismo la oportunidad de intentarlo durante un año y si no me consideraba suficientemente bueno, siempre podría volver a la publicidad. Aunque estaba empeñado en desarrollar mi carrera como maquillador. También era consciente de que los 32, casi 33 años, era una edad un tanto tardía para comenzar una carrera profesional y aún más siendo un absoluto desconocido».

El presente del maquillador

Lewis sigue siendo embajador y maquillador oficial de Max Factor España. A pesar de que ya no tiene tanta presencia en la pequeña pantalla, continúa colaborando con fotógrafos tan prestigiosos como Paco Peregrín, Rubén Afanador o Txema Yeste. Es más, ha ampliado su cartera de clientes y ahora también trabaja con Marie Claire, una de las marcas más populares en el mercado de la cosmética y la moda. Es decir, su buena fama ha ido en aumento.