El anuncio de Álvaro de la Lama que las redes aplauden: «Y de repente»

Álvaro de la Lama ha dedicado su vida a los medios de comunicación. En la actualidad tiene 43 años y ha comunicado una de las noticias más importantes de su trayectoria personal. Está casado con Emilia Alfaro, han construido una familia numerosa juntos y disfrutan de un momento espléndido porque han descubierto que hay otro bebé en camino. La pareja está esperando a su cuarto hijo en común y el presentador está más feliz que nunca. Disfruta de una relación muy estrecha con sus seguidores, así que ha compartido esta novedad a través de sus redes sociales. Álvaro se acercó al público joven a raíz de su participación en ‘Supervivientes’ porque se encargó de conducir los debates de una de las ediciones.

En las últimas horas todo el mundo está hablando de él, pero ¿realmente se ha dejado conocer bien? Lo cierto es que tiene mucha experiencia en los medios de comunicación y sabe perfectamente dónde están los límites, por eso guarda las formas y todavía sigue escondiendo muchos secretos. Por ejemplo, si no hubiera sido presentador de televisión le habría encantado ser actor, de hecho en una de sus entrevistas reconoció que es algo que todavía tiene pendiente.

«Es una espinita que tengo clavada. Soy muy gamberro, muy extrovertido, con amigos soy el que lleva la voz cantante. Me dio por estudiar interpretación pero luego seguí la senda de mi padre y decidí estudiar periodismo. Me gusta la interpretación, pero para ser actor hay que prepararse. Hay gente que no es actor y se han metido a hacer una película o una serie y se han dado una buena leche», declaró en una charla con ‘Fórmula TV’.

Emilia Alfaro y Álvaro de la Lama llevan 10 años juntos

El periodista deportivo no tuvo oportunidad de probar suerte en el cine, pero sí ha demostrado ser un presentador de primera categoría. De hecho ha transmitido que su mujer vuelve a estar embarazada de una forma muy especial. Únicamente ha escrito «y de repente» y ha acompañado este breve texto de una fotografía con el icono de una mujer embarazada. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, el matrimonio ya tiene tres hijos. Ella también se dedica a los medios de comunicación, pero han sabido adaptarse y gestionar bien los horarios para que ninguno tenga que renunciar a nada.

La relación de Álvaro y Emilia empezó durante unas vacaciones en Formentera en el año 2015. Se comprometieron ese mismo año, sellando su amor en una romántica ceremonia en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, en Jávea, 365 días más tarde. Este acontecimiento fue acompañado por la presencia de sus seres queridos y algunas caras conocidas de la televisión, ya que Álvaro era parte del equipo de ‘Supervivientes’ en ese momento.

En una sincera entrevista con la revista ‘¡Hola!’, Emilia Alfaro compartió su amor por la maternidad, describiéndola como «lo más bonito» que le había ocurrido. Además, reveló que tanto ella como su marido tenían el deseo de formar una familia numerosa, ya que ambos provenían de situaciones familiares similares. Este deseo se ha materializado en la llegada de su cuarto hijo, que se unirá a Isabel, de 5 años, Santi, de 3, y Carmen, quien está a punto de cumplir 2 años.

La pareja ha constituido una vida llena de amor y felicidad junto a sus hijos y están emocionados de dar la bienvenida a su cuarto miembro. Su historia de amor, compromiso y crecimiento familiar es una inspiración para muchos, por eso hay tantos usuarios de Instagram hablando de ellos. En las últimas horas la publicación de Álvaro se ha llenado de comentarios.

El éxito de Álvaro de la Lama en televisión

Álvaro de la Lama ha tenido muchas oportunidades de participar en programas importantes, pero solo ha aceptado a aquellos que le han despertado un interés especial. «La ola te puede llevar muy lejos, pero hay que cogerla bien. Si la coges mal puedes acabar en el fondo del agua, darte un golpe y hacerte mucho daño. Evidentemente hay que aprovechar el momento, pero uno tiene que ser consciente de que no todo lo que tenga impulso significa que te vaya a llevar lejos», explicó en el medio citado en líneas anteriores cuando le preguntaron por su éxito en la pequeña pantalla.

Una de las claves de su éxito es que siempre ha mostrado su versión más sincera. Reconoce que exagera algunos aspectos cuando está delante de las cámaras, aunque en términos generales es tal y como parece. «Un papel no soy, pero sí es verdad que me pongo en modo serio y rigor. En algún momento estoy más relajado, pero la actualidad es lo que tiene. En realidad soy una persona simpática y divertida, por lo que dicen mis amigos», ha declarado al respecto.