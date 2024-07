Alerta urgente de la Policía Nacional: mucho cuidado si te llama este número

Mucho cuidado si te llama este número, la Policía Nacional ha tenido que lanzar un aviso urgente para alertar a la población. En estos días en los que muchos están de vacaciones, quizás nos replanteamos cambiar de trabajo. No volver más a la oficina, es un sueño que los estafadores se han encargado de poner sobre la mesa. En un cambio que nos aleja totalmente de lo que no nos gusta, pero cuidado, porque el precio de esta estafa puede acabar costándote miles de euros de tu cuenta corriente.

Las estafas están en el orden del día y son un problema para muchas personas que ven en ellas una manera de no acabar obteniendo aquello que necesitamos. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marquen para siempre, de la mano de unos pequeños gestos que hacemos en el día a día. No digas nunca, a mí no me pasará, si tienes WhatsApp y quieres ganar mucho dinero trabajando desde casa, puedes ser una de las víctimas de esta estafa que puede costarte más cara de lo que podrías imaginar.

La Policía Nacional lanza una alerta urgente

La Policía Nacional ha tenido que lanzar un aviso urgente ante la oleada de denuncias que ha llegado. Estamos ante una serie de problemas que han acabado materializándose y lo han hecho de tal forma que podemos empezar a prepararnos para lo peor. En esencia estamos ante un cambio que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Ese tipo de estafas que nos llegan dentro y acaban convirtiéndose en un importante problema para todos, vuelven a ser una realidad. Los estafadores saben muy bien qué deben hacer para convertir un verano tranquilo y relajado en una auténtica pesadilla. Afrontamos una serie de detalles que son fundamentales.

Tocará estar muy pendiente de una importante alerta que quizás no conocíamos y ahora tenemos por delante. Cuando las cosas no van bien a nivel financiero, nada puede ir como esperaríamos. Por lo que, nos enfrentamos a unos poderosos cambios que acabarán siendo los que nos acompañen.

Hay un número de teléfono que puede ofrecerte un buen trabajo, quizás demasiado bueno para ser realidad y, al final, puede costarte más caro de lo que te imaginas. La Policía Nacional te da algunas pistas para detectar este tipo de estafas.

Mucho cuidado si te llama este número

Siempre que te llame o te agregue al WhatsApp un número extranjero deberás sospechar. Es el elemento que puede hacernos pensar que estamos siendo víctimas de una posible estafa. Las claves consisten en esa llegada de una invitación desde muy lejos, siempre y cuando no haya nadie de nuestra familia viviendo o viajando a esos países.

En general suelen ser de la India o de países como Pakistan o Irán, es decir, es poco probable que tengamos a personas viviendo allí de nuestra familia o trabajando o viajando en ellos. Aunque de ser así, seguramente que se pondrían en contacto de otra manera y con un WhatsApp que quizás nos saluden con un simple Hola o directamente nos agreguen a un grupo con personas que no conocemos.

Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que son fundamentales y que quizás nos acaben dando aquello que queremos. Un cambio de rumbo que podría acabar siendo el que nos catapulta directamente a una nueva situación. Esas personas tienen un plan para hacernos creer que su oferta va en serio.

En general lo que suelen hacer es poner sobre la mesa algunos detalles que quizás necesitamos poner en práctica. Por lo que sabremos en todo momento que estamos ante una posible estafa a medida que avance la conversación. Estas novedades en el trabajo, que permiten teletrabajar, pero además ganar varios cientos de euros al día con solo poner me gusta o poner comentarios en los vídeos o publicaciones de las redes sociales, nunca son reales.

Son una forma de engañar a las personas que creen que se trata del trabajo de sus sueños, cuando en realidad se han enfrentado a un importante cambio de rumbo que puede costarles caro. Pueden tener nuestro teléfono de mano de nuestras propias redes sociales, algo que deberíamos controlar o de alguna oferta de trabajo falsa en la que nos hemos inscrito.

De esta manera conocen un poco nuestro mundo, es decir, pueden hacernos perder una buena cantidad de dinero a base de esta estafa que se han encargado de materializar de una manera que quizás nunca hubiéramos pensado. Primero nos ofrecen pequeñas recompensas a la hora de realizar una sencilla tarea que puede llegar en cualquier momento a convertirse en una tarea no remunerada. Habrán conseguido ingresando el dinero, unos datos bancarios que usarán de forma contraria a la esperada.