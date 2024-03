La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de hexahidrocannabinol (HHC) en Cookies HHC y Gummies HHC de la marca Weed Nation procedentes de la República Checa.

Los productos, a pesar de que incluyen una mención para que no se consuman, presentan la apariencia de alimentos, especialmente atractivos para los niños, y se han puesto a disposición de la población.

El primer producto implicado son las Cookies HHC de la marca Weed Nation, en una bolsa con 30 unidades, en todos los lotes y a temperatura ambiente. El segundo producto son HHC Gummies 250 mg de la marca Weed Nation, en una caja de plástico con 42 unidades, en todos los lotes y a temperatura ambiente.

Según la información disponible existe la posibilidad de comprar a través de Internet los productos alimenticios mencionados y otros similares con HHC en su composición, y su consumo implica un riesgo grave para la salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifiquen la posible presencia de los mismos en el mercado o la puesta a disposición de los consumidores españoles.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

El cannabis, ¿bueno para el dolor?

En los estudios sobre empleo de cannabis para tratar el dolor, las personas que -sin saberlo- están en el grupo de control que se usa para comparar y que reciben una sustancia inactiva o placebo indican un alivio similar al de los sujetos tratados con la sustancia estudiada. No obstante, cuando los medios de comunicación hablan de los resultados de estos estudios, hacen un retrato injustamente optimista sobre el poder analgésico del cannabis. Lo dicen investigadores del Instituto Karolinska (Suecia), que han publicado un estudio sobre este tema en la revista científica JAMA (Journal of the American Medical Association).

Filip Gedin, autor principal de este análisis, dice: «Vemos que los estudios sobre cannabis suelen ser presentados en términos positivos, independientemente de sus resultados. Es algo problemático, y puede influir en las expectativas sobre los efectos de la terapia con cannabis para el dolor. Cuanto mayor sea el beneficio que se supone que un tratamiento tiene, mayor probabilidad hay de que se toleren sus efectos dañinos».

El estudio se ha basado en un análisis de los ensayos clínicos publicados en los cuales se compara el efecto del cannabis con un placebo para el dolor de grado clínico (diagnosticado por un médico). Los cambios en la intensidad del dolor antes y después del tratamiento eran la medida clave de los estudios para evaluar estas terapias. En total se analizaron 20 trabajos de investigación, publicados hasta septiembre de 2021. En total, incluían a casi 1.500 sujetos.

Este trabajo muestra que el dolor, según los pacientes, es significativamente menos intenso después del tratamiento con placebo, con un efecto que podía ir desde moderado a grande. Los investigadores también observaron que no había diferencias en la reducción del dolor entre el cannabis y el placebo, lo cual viene a confirmar resultados de otro trabajo recientemente publicado (un meta-análisis, o repaso de todos los estudios sobre un tema).