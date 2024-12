Alaska se sincera y revela todo sobre su adicción: «Es algo…»

Olvido Gara, conocida por todos como Alaska, vuelve a estar en el centro de la noticia. Esta vez, la emblemática cantante y figura central de la Movida Madrileña ha sorprendido con una revelación personal que ha generado numerosos comentarios. Durante la promoción de su documental ‘Alaska Revelada’, disponible desde el 15 de diciembre en Movistar Plus+, la artista habló con total sinceridad sobre su relación con la comida, describiéndola como una obsesión.

«Es algo irracional», ha confesado Alaska al referirse a su pasión por la comida. Durante una entrevista en el programa ‘Col·lapse’ de TV3, la cantante abordó este tema con una franqueza poco común. «Me gusta comer mal, básicamente. Para comer bien tengo que estar a dieta, porque si no, no como nada que realmente nutra un cuerpo», ha admitido. Estas declaraciones dejaron ver que, aunque muchas personas puedan asociar las adicciones a sustancias como el alcohol o las drogas, en su caso, la comida es la mayor tentación y también un reto constante.

Alaska llegó a comparar su situación con las experiencias de quienes luchan contra adicciones más conocidas. «Entiendo perfectamente al alcohólico y al yonqui. Es una lucha diaria», afirma con contundencia. Su capacidad para empatizar con estas realidades proviene de su propia batalla interna, donde mantener una dieta equilibrada se convierte en un esfuerzo constante.

El lado más desconocido de Alaska

A pesar de ser una estrella pública, la protagonista de nuestra noticia ha demostrado que incluso los iconos también enfrentan inseguridades y retos personales. Esta confesión forma parte de su documental ‘Alaska Revelada’, un trabajo dividido en tres episodios que exploran su vida desde diferentes perspectivas: salud, dinero y amor. El documental combina imágenes de archivo con testimonios de figuras cercanas a la cantante, brindando una visión íntima y honesta de su trayectoria y personalidad.

En el marco de esta promoción, Alaska también reflexionó sobre la importancia de abordar temas personales como este en espacios públicos. «Siempre he querido mostrarme como soy, sin artificios. Creo que la gente merece conocer la verdad, incluso cuando no es bonita», ha comentado durante una de las entrevistas.

Una mujer valiente, luchadora y completa

La vida de Alaska ha estado siempre marcada por su capacidad de adaptarse a los cambios y reinventarse. Llegó a España en 1973, cuando tenía tan solo diez años, trayendo consigo una maleta llena de sueños y un puñado de juguetes. Años después, se convertiría en un icono de la contracultura con su estilo irreverente y sus letras provocadoras. Sin embargo, detrás de esta imagen pública siempre ha existido una persona que lucha con los mismos desafíos que cualquiera.

La mujer de Mario Vaquerizo también aprovechó la entrevista para hablar de otro tema recurrente en su vida: el consumo de drogas. «Ni un vino me interesa. Me gustan los cócteles, pero no tengo adicción», ha declarado, dejando claro que nunca ha sentido atracción por sustancias como la cocaína o la heroína. «No voy a ponerme medallas, simplemente no me ha interesado», puntualiza. Sin embargo, reconoció que el papel de las drogas ha estado presente en el entorno artístico y cultural que frecuenta.

A diferencia de las drogas, la comida sí ha sido un elemento central en su vida. «Es algo que siempre está ahí, un placer inmediato que cuesta controlar», explica en ‘La Vanguardia’. Estas palabras muestran la complejidad de su relación con este aspecto cotidiano que para ella se convierte en un constante tira y afloja.

Otros artistas opinan sobre Alaska

Las declaraciones de Alaska han servido para visibilizar un tema que a menudo pasa desapercibido: las adicciones no siempre están relacionadas con sustancias ilegales. En su caso, la comida es una fuente de placer, pero también de lucha. Al compartir su experiencia, la cantante pone de manifiesto la importancia de abordar este tipo de problemas desde una perspectiva comprensiva y sin juicios.

En ‘Alaska Revelada’ no solo se explora la figura de la artista, sino también el impacto que ha tenido en quienes la conocen. Entre los testimonios destacan figuras como Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Aitana y Ana Torroja, quienes han compartido anécdotas y reflexiones sobre la artista. «Es una persona que siempre se ha mostrado tal como es, y eso la hace única», comentó Ana Torroja durante una de las grabaciones.

Con las últimas confesiones, Alaska vuelve a demostrar que su auténtico poder no radica solo en su música o su estilo inconfundible, sino también en su capacidad de conectar con las personas desde su vulnerabilidad. Su honestidad sobre su relación con la comida no solo humaniza su figura, sino que también invita a reflexionar sobre los retos que todos enfrentamos, independientemente de nuestra fama o posición en la sociedad.

La artista ha sabido convertir su vida en un testimonio de perseverancia. Ya sea hablando de su carrera, su rechazo a las drogas o su batalla con la comida, la cantante sigue siendo un ejemplo de cómo enfrentar los retos de la vida con valentía y sinceridad. Este nuevo capítulo en su historia no hace más que reforzar su papel como una de las figuras más icónicas la cultura española. Es más, su reputación ha llegado a México.