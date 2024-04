Ágatha Ruiz de la Prada se convierte en abuela y opina sobre el bebé: «Es un nombre muy raro»

Ágatha Ruiz de la Prada empezó una etapa diferente en 2018 y ahora se ha convertido en una abanderada del feminismo. Se siente completamente libre para hacer lo que considera oportuno en cada momento, por eso da su opinión con una sinceridad que a veces genera grandes polémicas. Y en las últimas horas se ha convertido en noticia porque su hijo Tristán le ha hecho abuela. La pareja de Tristán prefiere permanecer en el anonimato y hay muy pocos datos sobre ella, pero el heredero de la diseñadora reconoció que iban a poner un nombre muy particular al bebé que estaba esperando. «Es muy raro», ha reconocido Ágatha. Pero, ¿por qué opción se han decantado?

Tristán ha llamado a su hijo Deva, que significa «celestial» o «brillante». La empresaria ha intentado guardar silencio porque sabe que su nuera pretende estar al margen del foco mediático, pero su entorno ha dado un paso adelante para zanjar las dudas. «Tanto la niña como la madre se encuentran estupendamente», han comentado fuentes de total solvencia. La diseñadora quería que el bebé fuera un niño, pero no ha sido así y está igual de ilusionada, por eso quiere vivir este proceso de cerca. Tristán se trasladó a Zaragoza para que su primogénito naciera allí, así que una semana antes hizo las maletas y salió de la capital.

Cuando salió a la luz que el hijo de Ágatha Ruiz de la Prada iba a ser padre, alguien aseguró que su pareja «es una prestigiosa científica de 35 años». El entorno se quedó ahí, pues la nuera de la diseñadora ha optado por no ser famosa y quiere continuar su trayectoria desde la más absoluta discreción. En las últimas horas se ha hablado mucho de ella, pero sigue manteniendo la misma postura y no ha utilizado ninguna red social para dar declaraciones. Ha sido Tristán el que se está encargando de controlar al público y mantener a la prensa informada.

Ágatha Ruiz de la Prada empieza una nueva etapa

Ágatha Ruiz de la Prada es una de las diseñadoras más importantes de nuestro país y ha creado un universo alrededor de su marca que genera beneficios muy suculentos. En una de sus entrevistas reconoció que ahora tiene libertad para hacer lo que considera oportuno, sin tener que dar explicaciones a nadie. «Yo creo que ser feminista es ser libre y no estar sometida a los hombres, ¿no? Y yo creo que yo soy bastante libre y que muy pocas veces en mi vida, que yo recuerde, ninguna he estado sometida a los hombres», declaró en la revista ‘Elle’.

La empresaria ha tenido varias parejas desde que se separó. Lo bueno que tiene es que comparte todo esto con los periodistas y no se esfuerza por intentar esconder su vida privada. Esta generosidad le ha posicionado como un rostro muy querido por parte del público, de ahí que las declaraciones que ha dado sobre su primer nieto hayan generado tanta repercusión. Ágatha siempre ha sido muy sincera y no ha tenido ningún problema en reconocer que el nombre del bebé era extraño, según su punto de vista.

Hay una explicación. Ni Tristán ni su pareja querían conocer el sexo del bebé antes de conocerles, por eso optaron por un nombre que sirviera para ambos sexos. Deva es la alternativa perfecta para este cometido.

Ágatha Ruiz de la Prada no quiere dinero

Actualmente Ágatha es una profesional muy cotizada, incluso ha conseguido hacer carrera en la pequeña pantalla, pero no siempre fue así. Sin embargo, defiende que nunca ha pensado en rendirse porque su objetivo no es ganar dinero. «Nunca relaciono el trabajar con el ganar dinero. Yo trabajo mucho, mucho, mucho, mucho. Y a lo mejor no gano nada. Y luego haces una tontería y ganas dinero. Nunca en mi vida he visto una cosa para mí, para mi cabeza, para mi vida, que tenga menos relación que el trabajo y el dinero». Tanto es así que le robaron su primer sueldo y no se lo tomo mal, pues lo había conseguido haciendo aquello que tanto le gustaba.

La madre de Tristán explicó en el medio citado en líneas anteriores lo que pasó la primera vez que consiguió un salario: «Mi primer sueldo me lo robaron. Tú fíjate. Mi primer sueldo me lo llevé a Ibiza, lo metí en un armario enterito y desapareció. Con lo cual yo siempre he pensado que no tiene nada que ver el trabajo con el dinero».

Agatha Ruiz de la Prada ha decidido invertir gran parte de su fortuna en bienes inmuebles. Durante una intervención en ‘Sálvame Deluxe’ reconoció que su gran afición era coleccionar casas. Disfrutaba mucho decorando las y tiene a sus espaldas un patrimonio impresionante, pero se negó a decir cuántas propiedades poseía.