La AEMET pone fecha al peor día de lluvias en España y confirma: «Toda la península…»

Toda la península se enfrenta a unos días en los que las lluvias serán protagonista, la AEMET pone fecha al peor día de este episodio de tormentas intensas. Son días de apostar claramente por una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Tocará estar preparados para afrontar una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marque esta diferencia importante, sin duda alguna deberemos empezar a prepararnos para todo lo que tenemos por delante.

Empezamos una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marque estos días que quizás hasta la fecha no habíamos ni tenido en cuenta. Tendremos que apostar claramente por la previsión del tiempo de la AEMET que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta en una serie de fenómenos que han sido una constante en esta primavera que ha estado marcada por la incerteza y las lluvias que pueden acabar siendo fundamentales. Tocará estar pendientes de esta previsión del tiempo.

Toda la península está en riesgo

Los expertos no dudan en poner sobre la mesa una serie de elementos que se convertirán en los más destacados. Tenemos por delante una serie de detalles que hasta el momento no hubiéramos ni esperado, con ciertas novedades destacadas que hasta el momento no pensábamos que se hubieran hecho realidad.

El mes de mayo parece que se alza entre nosotros con una amenaza que puede acabar siendo el que marque unas jornadas en las que las lluvias acaben siendo las grandes protagonistas de unas jornadas de descanso. Nos enfrentamos a una serie de retos que empiezan con la forma de resolver algo tan importante como los planes para estos días.

Tenemos por delante una serie de detalles que pueden ser esenciales que resolvamos en estos días de mayo. La inestabilidad acabará siendo la que nos acompañe en unos días en los que quizás no esperaríamos un cambio tan importante a la vista.

No se escapará nadie, todo el país, viendo los mapas del tiempo puede recibir este episodio de lluvias que será una realidad este miércoles, jueves y también viernes. Tendremos que estar preparados para lo peor en estas zonas del país.

La AEMET pone fecha al peor día de lluvias en España

Predicción semanal:

Lunes y martes: 🌞 predominio de sol y sin lluvias significativas salvo en el extremo noreste peninsular; temporal de levante en el estrecho con rachas fuertes o muy fuertes entre Almería y Cádiz.

Miércoles y jueves: 🌦️chubascos en el oeste peninsular.

🧵(1/3) pic.twitter.com/uqIfri6KOW — AEMET (@AEMET_Esp) April 28, 2025

Este mismo miércoles, el día de la operación salida para aquellos que empiecen un puente de 4 días de lo más especial. Nos enfrentaremos a una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante en unos días de plena actividad.

Tal y como vemos en la web de la AEMET lo peor podría estar a punto de llegar. Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Precipitaciones localmente fuertes en el suroeste pensinsular, y con tormentas y acumulados importantes en el extremo noroeste. Descensos notables de temperaturas máximas en el oeste peninsular. Rachas ocasionalmente muy fuertes Alboran, interior del extremo sur peninsular, zonas del sureste de La Mancha y Cantábrico oriental».

Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que llega: «Tras el probable acercamiento de la baja Atlántica a la península, los cielos estarán nubosos en el tercio oeste peninsular con nubosidad abundante y precipitaciones débiles o moderadas, siendo localmente fuertes en el suroeste durante la primera mitad del día, y localmente fuertes con tormentas en el noroeste durante la segunda mitad, pudiendo tener también acumulados importantes. En el resto habrá intervalos nubosos con nubosidad baja en el levante peninsular durante las primeras horas y zonas próximas del interior sin descartar alguna llovizna débil. En Canarias intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil, y poco nuboso o despejado en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en el suroeste peninsular, litoral gallego e islas Canarias y en ascenso ligero en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el extremo noreste y tercio oeste peninsular y en las islas Canarias mientras que se esperan ascensos en puntos del interior de Asturias y litorales e interiores del levante.

Soplarán vientos entre flojos y moderados de componente este y sur, que en Alborán llegarán a tener intervalos de fuerte y rachas muy fuertes que irán amainando a partir de la mañana. También serán probables en la primera mitad del día rachas muy fuertes en zonas del extremo sur de Andalucía y sureste de La Mancha. En el valle del Ebro, vientos de componente sureste que podría ser localmente fuertes y con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental. En Canarias soplarán vientos moderados de componente noroeste amainando al final de la mañana y rolando a componente oeste en las islas occidentales».