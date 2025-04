El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha valorado la respuesta de Pedro Sánchez al apagón eléctrico que vivió este lunes España. «Han pasado más de 24 horas desde ese apagón que dejó a oscuras toda la Península Ibérica. Incomunicados, sin teléfonos, sin luz, sin absolutamente nada… Y Pedro Sánchez sigue sin contarnos qué ocurrió», comienza diciendo el director de este periódico.

«Dio una rueda de prensa tarde y mal ayer a las seis de la tarde, casi siete horas después de lo acontecido, y ha protagonizado otra hoy sin decir nada de nada. Sólo ha hecho una cosa: echarle la culpa a las compañías eléctricas», ha sentenciado.

En este sentido, Inda continúa: «Si alguien sabe perfectamente qué sucedió y por qué sucedió, ese es el Gobierno de España. ¿Quién si no va a saberlo perfectamente? La verdad, querido Pedro Sánchez, es que una vez más te has vuelto a exhibir como el embustero patológico que eres. Yo creo que tú sabes qué ocurrió, si fue un sabotaje o es que estamos en el tercer mundo. Si simplemente es que no lo sabes, sería aún mucho peor», afirma. «En cualquiera de los dos casos -continúa Inda- te tendrías que ir inmediatamente a tu casa. En un caso por mentiroso y en el otro por incompetente, en ambos casos te tendrías que ir ya a tu casa de una puñetera vez».

Tras ello, Inda se pregunta dónde está la presidenta de Red Eléctrica: «Beatriz Corredor, a la que pagamos con el dinero de nuestros impuestos 546.000 euros anuales, sigue sin aparecer. A lo mejor lo que hay que hacer es avisar y llamar a Paco Lobatón para que nos la localice y nos dé explicaciones de una vez, que para eso te pagamos ese suculento sueldo, querida Beatriz».