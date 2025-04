La Guardia Civil vigila ahora la tapa del depósito de tu coche: multas de hasta 200 euros

Con la llegada de la primavera y el aumento de los desplazamientos por carretera, muchos aprovechan para escaparse unos días y disfrutar del buen tiempo. Sin embargo, con el incremento del tráfico también llega una mayor vigilancia por parte de la Guardia Civil de Tráfico, que no sólo se centra en los controles de velocidad o alcoholemia. Hay otros aspectos a los que los agentes están prestando cada vez más atención, y uno de ellos tiene que ver con un detalle que muchos conductores suelen pasar por alto: el estado del depósito de gasolina.

Puede parecer un asunto menor, pero no lo es. Aunque quedarse sin combustible no es, por sí mismo, una infracción directa recogida en el Reglamento General de Circulación, lo cierto es que puede derivar en una sanción económica si el coche termina parado en plena carretera de forma que afecte a la seguridad vial. De hecho, algunos conductores se han encontrado con multas de hasta 200 euros por situaciones que, en apariencia, parecían fortuitas.

La multa por quedarte sin gasolina

Legalmente, no existe una normativa específica que indique de forma literal que quedarse sin combustible sea una infracción. Es decir, el hecho de que el coche se quede parado por falta de gasolina no constituye automáticamente una multa. Sin embargo, esto cambia cuando dicha situación interfiere con la seguridad vial o representa un peligro para otros conductores.

Aunque el Reglamento General de Circulación no menciona explícitamente que quedarse sin gasolina sea sancionable, sí establece que el conductor tiene la obligación de mantener el control del vehículo en todo momento y de no entorpecer el flujo normal del tráfico. Por lo tanto, si un coche queda inmovilizado en mitad de la calzada por no tener combustible, se puede entender que se ha vulnerado esta obligación básica.

En estos casos, los agentes de Tráfico pueden interpretar que ha existido una negligencia por parte del conductor. No haber previsto el repostaje necesario, especialmente si se trata de una autovía o autopista sin estaciones de servicio cercanas, puede ser considerado una conducta imprudente. Esto se traduce en sanciones que pueden alcanzar los 200 euros, aunque no conllevan pérdida de puntos en el carnet de conducir.

Cómo actuar

Aunque lo ideal es que esto no ocurra, si por alguna razón te quedas sin combustible durante un trayecto, hay ciertos pasos que debes seguir para minimizar el riesgo y evitar sanciones:

Si notas que el coche empieza a dar tirones o el indicador de combustible está a punto de llegar a cero, busca inmediatamente un lugar en el que puedas detenerte sin poner en riesgo a los demás.

Enciende las luces de emergencia para advertir al resto de conductores de tu situación.

Si debes salir del vehículo, ponte el chaleco antes de hacerlo, especialmente si es de noche o en condiciones de baja visibilidad.

Es obligatorio señalizar la presencia del vehículo en la vía para evitar colisiones. Si cuentas con una luz de emergencia V-16, mejor aún.

Consulta si tu póliza incluye asistencia por falta de combustible. Algunas compañías ofrecen este servicio sin coste adicional.

Si estás cerca de una estación de servicio, puedes ir a pie (con las debidas precauciones) y utilizar un recipiente homologado para transportar el carburante.

Recomendaciones

Para evitar quedarte sin gasolina en plena carretera y exponerte a una posible sanción, lo más prudente es adoptar una serie de hábitos de conducción responsables que pueden marcar una gran diferencia en tu seguridad y tranquilidad.

En primer lugar, es fundamental no circular habitualmente con el depósito en reserva. Aunque puede parecer una práctica inofensiva, hacerlo con frecuencia no sólo incrementa el riesgo de quedarte tirado, sino que también puede provocar averías en el sistema de combustible, especialmente en la bomba, lo que puede derivar en costosas reparaciones.

Otro aspecto que no se debe pasar por alto es revisar el nivel de combustible antes de iniciar el viaje. Aunque pueda parecer algo obvio, es un olvido más frecuente de lo que se piensa, especialmente en salidas rápidas o viajes improvisados. Comprobar el indicador de gasolina te permite anticiparte a cualquier necesidad de repostaje.

Por último, llevar en el coche una garrafa homologada para transportar combustible puede ser de gran utilidad si te encuentras cerca de una gasolinera pero no puedes mover el vehículo. Esta medida de prevención puede ayudarte a resolver el problema de forma rápida y segura, sin necesidad de esperar una grúa.

En definitiva, aunque quedarse sin gasolina no es una infracción directa, sí puede tener consecuencias legales si el vehículo acaba inmovilizado en la vía de forma que afecte a la seguridad o al tráfico. La Guardia Civil ha intensificado el control sobre esta práctica, especialmente en épocas de mayor afluencia en las carreteras, por lo que conviene estar prevenido. Al final, conducir con responsabilidad no sólo protege tu bolsillo, sino también tu seguridad y la de los demás conductores.