La novedad de Mercadona que ha conquistado a los más quisquillosos con la limpieza: lo deja todo impoluto

Si eres de los que no se conforman con dejar suelos y superficies más o menos limpias y necesitas ver cada rincón de tu casa reluciendo, Mercadona tiene algo que encantará a los quisquillosos de la limpieza y a todos en general. No estamos hablando de una fregona mágica ni de un producto complicado de usar. Se trata de un pequeño gran invento que ha conseguido que hasta los más exigentes con la limpieza den su visto bueno: las Pastillas desinfectantes multiusos.

No es ningún secreto que hoy en día buscamos soluciones que sean eficaces, prácticas y, si puede ser, que ocupen poco espacio. En ese sentido, estas pastillas han llegado como caídas del cielo: concentradas, potentes y muy fáciles de usar. Lo mejor de todo es que logran la misma eficacia que la lejía tradicional, pero sin lidiar con esos incómodos botes grandes ni el riesgo de salpicaduras. Si todavía no las has probado, te invitamos a descubrir por qué estas pastillas están arrasando entre los amantes de la limpieza más meticulosos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo este producto que, por tan sólo 1,60 euros, puede revolucionar tu rutina diaria.

La novedad de Mercadona que conquista a los más quisquillosos con la limpieza

Estas pastillas de limpieza de Mercadona han sido diseñadas para facilitar la desinfección en el hogar de manera segura y eficaz. Basta con disolver una en agua para obtener un potente líquido de limpieza que puedes usar en suelos, baños, cocinas, e incluso para desinfectar bayetas o sumideros.

Cada bote contiene 48 pastillas, que equivalen nada menos que a 6 litros de lejía, pero en un formato mucho más manejable y seguro. Además, incluyen un tapón de seguridad para niños, algo que siempre se agradece cuando hay pequeños en casa.

Principales ventajas de las Pastillas desinfectantes de Mercadona

Eficacia total: elimina bacterias y hongos con la misma potencia que la lejía de siempre.

elimina bacterias y hongos con la misma potencia que la lejía de siempre. Comodidad de uso: no más botes pesados ni líquidos peligrosos. Solo tienes que disolver la pastilla.

no más botes pesados ni líquidos peligrosos. Solo tienes que disolver la pastilla. Ahorro de espacio: un bote pequeño sustituye a varios litros de lejía tradicional.

un bote pequeño sustituye a varios litros de lejía tradicional. Seguridad en el hogar: con cierre de seguridad, ideal para familias con niños.

¿Cómo usar las Pastillas desinfectantes multiusos?

La facilidad de uso es otra de las grandes bazas de este producto. Dependiendo de la zona que quieras limpiar, la proporción de agua puede variar ligeramente. Aquí te explicamos cómo sacarles el máximo partido en distintas áreas del hogar.

Para fregar los suelos, disuelve una pastilla en un cubo con unos 8 litros de agua. Pasa la fregona como lo harías habitualmente y deja actuar unos 5 minutos para conseguir una desinfección total. Es apto para casi cualquier tipo de suelo, aunque si tienes superficies muy delicadas, te recomendamos hacer primero una pequeña prueba.

disuelve una pastilla en un cubo con unos 8 litros de agua. Pasa la fregona como lo harías habitualmente y deja actuar unos 5 minutos para conseguir una desinfección total. Es apto para casi cualquier tipo de suelo, aunque si tienes superficies muy delicadas, te recomendamos hacer primero una pequeña prueba. En el caso de la bañera, disuelve una pastilla en 10 litros de agua, limpia todas las superficies con una bayeta y aclara bien. Para limpiar la ducha o bañera de forma más localizada, bastará con mezclar la pastilla en 3 litros de agua.

disuelve una pastilla en 10 litros de agua, limpia todas las superficies con una bayeta y aclara bien. Para limpiar la ducha o bañera de forma más localizada, bastará con mezclar la pastilla en 3 litros de agua. La limpieza del inodoro y de su escobilla puede ser más sencilla que nunca. Puedes colocar directamente una pastilla en la cisterna o en el fondo del váter, dejar actuar unos minutos y luego tirar de la cadena. Para la escobilla, añade agua en su soporte, introduce la pastilla y deja que actúe unos minutos.

puede ser más sencilla que nunca. Puedes colocar directamente una pastilla en la cisterna o en el fondo del váter, dejar actuar unos minutos y luego tirar de la cadena. Para la escobilla, añade agua en su soporte, introduce la pastilla y deja que actúe unos minutos. Si quieres desinfectar el lavabo o el fregadero, sólo necesitas llenarlo de agua, disolver una pastilla, dejar actuar cinco minutos y luego retirar el tapón. Esta acción también limpia las tuberías, algo que pocas veces tenemos en cuenta pero que es esencial para mantener malos olores a raya.

sólo necesitas llenarlo de agua, disolver una pastilla, dejar actuar cinco minutos y luego retirar el tapón. Esta acción también limpia las tuberías, algo que pocas veces tenemos en cuenta pero que es esencial para mantener malos olores a raya. La acumulación de bacterias en las bayetas puede ser un problema . Por suerte, puedes sumergirlas en una solución con una pastilla disuelta, dejarlas actuar unos minutos y luego enjuagarlas bien. Así te aseguras de que sigan siendo útiles y no se conviertan en un foco de gérmenes.

. Por suerte, puedes sumergirlas en una solución con una pastilla disuelta, dejarlas actuar unos minutos y luego enjuagarlas bien. Así te aseguras de que sigan siendo útiles y no se conviertan en un foco de gérmenes. Para limpiar encimeras, electrodomésticos o fregaderos , disuelve una pastilla en 3 litros de agua y aplica la mezcla con una bayeta. Eso sí, recuerda no utilizarlo directamente sobre utensilios de cocina ni superficies de preparación de alimentos. Como siempre, conviene aclarar con agua después de aplicar el producto.

, disuelve una pastilla en 3 litros de agua y aplica la mezcla con una bayeta. Eso sí, recuerda no utilizarlo directamente sobre utensilios de cocina ni superficies de preparación de alimentos. Como siempre, conviene aclarar con agua después de aplicar el producto. Una de las aplicaciones más útiles es en los sumideros, tanto interiores como exteriores. Solo tienes que colocar una pastilla (o dos, si es un sumidero exterior) y añadir agua hasta que se disuelva. Así evitarás que se acumulen residuos y que aparezcan olores desagradables.

Algunas advertencias importantes

Aunque el uso de las pastillas es muy seguro, nunca está de más recordar algunas precauciones: evita el contacto directo con superficies donde prepares comida, y sigue siempre las instrucciones que aparecen en la etiqueta del producto. Además, no abuses de su uso en el inodoro si tienes fosa séptica, limitándolo a un máximo de dos veces por semana.

Como puedes ver, las Pastillas desinfectantes multiusos de Mercadona han llegado para simplificar la vida de quienes quieren un hogar no sólo limpio, sino desinfectado de verdad. Su formato cómodo, su eficacia probada y su precio imbatible las han convertido en una auténtica revolución para los más perfeccionistas de la limpieza.

Así que, si eres de los que miran con lupa cada rincón de casa, no lo dudes: dale una oportunidad a esta novedad. ¡Verás cómo todo queda impoluto y tú mucho más tranquilo!.