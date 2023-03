La AEMET no da crédito: un chorro polar, una borrasca y un tiempo muy extraño llega a España

Un chorro polar, una borrasca y un calor asfixiante llegan a España en una de las semanas más extrañas del año, la AEMET no da crédito. Las temperaturas están totalmente descontroladas en unos días en los que parecerá que el tiempo se vuelve loco. No debemos confiarnos, del calor extremo se puede pasar a un frío propio de una estación del año en el que parecerá que vamos hacia al otoño y no estemos a unos días de la primavera. La AEMET lanza esta seria advertencia.

Un tiempo muy extraño llega a España la AEMET no da crédito

La AEMET ha advertido de lo que llega a España durante esta semana tan sumamente extraña. “Tenemos por delante una semana de tiempo variable con cambios bruscos de temperatura, ¡una situación típica de principios de primavera!”. Todo lo que esperamos de la primavera puede acabar pasando en unos días.

Tal como resalta la AEMET en sus redes sociales: “El 13 de marzo fue el día más cálido para esa fecha desde 1950 en el conjunto de España. Fue, por lo tanto, un récord de día cálido. En 2023 ya llevamos tres: el 20 de febrero y el 12 y 13 de marzo.” Con lo cual se están batiendo todos los registros en cuanto a calor extremo se refiere.

Este miércoles seguirá una tendencia al alza: “Intervalos de viento fuerte en el Ampurdán y el Estrecho. Notable aumento de las temperaturas máximas en áreas del interior peninsular.” Con lo cual, se podrá empezar a preparar una manga más finita o casi corta durante unas horas, hasta el viernes se prevé está estabilidad.

Durante el fin de semana volveremos de nuevo a un tiempo primaveral que traerá consigo unas cifras de regreso a esta estación del año y no tan veraniegas. Se están llegando a unos registros poco comunes después de unos días en los que el sol se ha convertido en el que ha traído mejores resultados y vibraciones.

El anticiclón afecta casi toda la península, a excepción del norte que se verá afectado por unas lluvias que pueden ir acompañadas de un tiempo especialmente frío. La AEMET lanza una seria alerta en el que advierte de que este tiempo variable puede cambiar en cuestión de horas, se pasará del sol a la lluvia, de las subidas a las bajadas de temperatura.