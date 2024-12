La AEMET advierte: un chorro polar para el que no estamos preparados que llega a España el día de Navidad

Un chorro polar para el que no estamos preparados que llega a España el día de Navidad una opción de lo más recomendable que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Son tiempos de cambios que quizás hasta el momento no pensábamos que hubiéramos tenido en cuenta. El momento ha llegado y lo ha hecho con la mirada puesta a una situación que quizás no esperaríamos. Llega el frío más absoluto y lo hace con la mirada puesta a una situación que es fundamental. Por lo que, quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta estos cambios que nos estarán esperando en estos momentos.

La AEMET lanza una destacada alerta para la que quizás no estamos del todo preparados, por lo que, tenemos que estar pendientes, ahora más que nunca, de lo que nos está esperando. Llega un giro radical que puede ser el que nos haga reflexionar a tiempo, ante una serie de fenómenos que puede llegar a ser una dura realidad en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo, de la mano de una serie de detalles que serán fundamentales y que pueden ser destacados.

La advertencia de la AEMET en estos días que tenemos por delante

Habrá llegado el momento en el que podremos descansar, las vacaciones de Navidad acabarán siendo ese instante en el que pensamos en todo lo que llega. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor en todos los sentidos. Sobre todo, si no somos amantes del invierno.

Esta es la época del año en la que empezamos a ver llegar algunas novedades destacadas que acabarán siendo las que nos acompañarán en unos días en los que todo es posible. Teniendo en cuenta que estamos ante un giro de guion importante que llega con la nueva estación, todo puede ser posible.

Tenemos que estar pendientes de unos cambios que pueden llegar a ser los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo la que nos haga seguir con una serie de detalles claves, es ver qué es lo que nos depara la previsión del tiempo de la AEMET. Estos expertos saben muy bien qué nos está esperando para las vacaciones.

Un chorro polar para el que no estamos preparados llega

Llega un chorro polar para el que quizás no estamos preparados, un destacado cambio de ciclo que debe ser el que nos acompañará en estas vacaciones. Será mejor que preparemos el abrigo para lo que estamos por delante, en estos días que pueden acabar siendo especialmente complicados.

Tal y como nos dicen los expertos de El Tiempo: «El día de Nochebuena comenzará aún con algunas lluvias en el Cantábrico oriental y Pirineos, con nevadas en cotas medias-altas de estos últimos. En la segunda mitad del día, la aproximación de una nueva línea de inestabilidad reforzará las precipitaciones en toda la zona. Nochebuena será una jornada estable salvo en zonas del Cantábrico oriental y Pirineos, donde habrá lluvias. Además, la llegada de una línea de inestabilidad por la tarde reforzará las lluvias en la zona. El viento, que también ha sido destacable, irá reduciendo su intensidad, aunque aún podría haber algunas rachas intensas en zonas del Maestrazgo y Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «El día de Navidad será una jornada mucho más estable. Las lluvias del Cantábrico remitirán a primeras horas a primeras horas y tan sólo podría haber algunos chubascos débiles en zonas de Baleares, con tendencia también a remitir. Durante esta mañana de Navidad ya habrá nieblas, concentradas en las cuencas del Ebro y Duero, y de forma aislada en las del Tajo y Guadiana. En la cuenca del Duero, además, podrán ser persistentes, bien como niebla o como nubes bajas».

A medida que avancemos la semana seguiremos con la misma previsión: «Los días jueves y viernes serán parecidos. Los dos estarán marcados por la ausencia casi total de lluvias, salvando la posibilidad de algunas lloviznas en zonas del Mediterráneo, y por las nieblas. El jueves, las nieblas más relevantes se darán en las cuencas de Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Las más densas y persistentes se darán en el Duero, Tajo y Ebro».

Tocará esperar lo que llega: «Durante el viernes se verán nieblas de nuevo en las mismas zonas, alcanzando una mayor extensión que el día previo, y pudiendo darse en otras cuencas. En esta jornada, no obstante, la niebla podría ser menos persistente en el valle del Ebro. El último fin de semana del año vendrá marcado, como las jornadas previas, por la estabilidad en términos generales. Las nieblas continuarán persistiendo en las mismas cuencas que en jornadas previas. El sábado, de hecho, las nieblas podrían alcanzar su máxima extensión y densidad en las cuencas del Duero y del Tajo. En el Guadiana, serían menores en Castilla-La Mancha, pero se incrementarían en la parte extremeña de la cuenca. De cara al domingo, no obstante, la extensión de las nieblas se reduciría en muchas de las cuencas hidrográficas».