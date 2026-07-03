La AEMET activa todas las alarmas por la segunda ola de calor que va a derretir España: las provincias afectadas a partir del domingo

España se prepara para afrontar un nuevo episodio de calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una masa de aire muy cálida y seca que comenzará a afectar a la Península y Baleares a partir del domingo 5 de julio y que podría convertirse en la segunda ola de calor del verano si se cumplen los criterios establecidos por el organismo.

Las previsiones apuntan a un ascenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana, aunque será entre el domingo y el lunes cuando se alcancen los valores más elevados. En amplias zonas del interior peninsular se superarán con facilidad los 38 grados, mientras que en algunos puntos del valle del Guadalquivir, Extremadura y el valle del Ebro los termómetros podrían alcanzar o incluso rebasar los 42 ºC.

¿Qué está provocando este episodio?

La situación meteorológica estará marcada por la presencia de una dorsal anticiclónica sobre la Península y una depresión aislada en niveles altos (DANA) situada al oeste de la península ibérica. Esta combinación favorecerá la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, junto con cielos poco nubosos, elevada insolación y vientos flojos, factores que contribuirán a que el calor se intensifique y permanezca durante varios días.

Además de las altas temperaturas diurnas, la AEMET advierte de que las noches también serán especialmente cálidas en muchas zonas del país. En numerosos municipios no se bajará de los 20 ºC, mientras que en algunos puntos del sur y del litoral mediterráneo las mínimas podrían mantenerse por encima de los 25 ºC, dando lugar a las conocidas como noches tórridas.

Las zonas donde hará más calor

El episodio afectará prácticamente a toda España, aunque la intensidad será muy desigual según la región. Las temperaturas más extremas se esperan en:

Andalucía , especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada

, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada Extremadura , con valores muy elevados en Cáceres y Badajoz.

, con valores muy elevados en Cáceres y Badajoz. Castilla-La Mancha , sobre todo en Toledo, Ciudad Real y Albacete.

, sobre todo en Toledo, Ciudad Real y Albacete. Comunidad de Madrid.

Aragón , especialmente en Zaragoza y el valle del Ebro.

, especialmente en Zaragoza y el valle del Ebro. Navarra y La Rioja .

. Castilla y León , principalmente en Valladolid, Zamora y Salamanca.

, principalmente en Valladolid, Zamora y Salamanca. Galicia , donde el oeste de la comunidad registrará un ascenso muy acusado durante el fin de semana.

, donde el oeste de la comunidad registrará un ascenso muy acusado durante el fin de semana. País Vasco, cuyo interior podría vivir el pico de calor entre el lunes y el martes.

En Baleares también se espera un aumento importante de las temperaturas, con máximas cercanas a los 38 ºC en el interior de Mallorca. En Canarias, aunque el episodio será menos intenso, las zonas del sur de Gran Canaria y Tenerife podrían rondar los 35 ºC.

El lunes podría ser el día más extremo

Según las previsiones actuales, el lunes será la jornada más calurosa del episodio. Las máximas podrían situarse entre los 40 y los 42 ºC en los principales valles del suroeste y del nordeste peninsular, mientras que buena parte del interior superará ampliamente los 36 o 38 ºC.

A partir del martes podría comenzar un ligero descenso térmico en Galicia y otras áreas del extremo norte.