La actriz Inma Cuevas visita ‘Pasapalabra’: su paso por ‘Vis a Vis’ y sus proyectos más destacados

Tiene 47 años y el papel que interpretó en ‘Vis a Vis’ le llevó a lo más alto, pero Inma Cuevas es mucho más que todo esto. La artista ha dedicado gran parte de su vida al mundo de la interpretación, ha crecido como profesional y se ha convertido en un rostro muy destacado en la industria del entretenimiento. En estos momentos su nombre está en boca de todos porque Antena 3 ha confirmado que participará en ‘Pasapalabra’ en calidad de invitada.

Tiene una misión muy sencilla: ayudar a los concursantes de Roberto Leal a sumar puntos en sus marcadores. Cada vez falta menos para conocer quién es el nuevo ganador del formato, por eso hay tanta gente que está pendiente de las emisiones de ‘Pasapalabra’.

Recordemos que el concurso antiguamente se emitía en Telecinco, pero hace años Mediaset perdió las riendas del mismo y Antena 3 contrató a Roberto Leal para capitanear una nueva era que ya ha pasado a la historia. Todos los famosos que participan en el programa adquieren una gran notoriedad, por eso es una ocasión perfecta para dar publicidad a los nuevos proyectos. ¿Qué tendrá que contar Inma Cuevas? Dejando a un lado la destreza con la que defendió a su personaje de ‘Vis a Vis’, la artista ha protagonizado otras producciones tan destacadas como ‘Toc, toc’.

Inma compartirá plató con otros tres actores que tampoco dejan indiferente a nadie: Roberto Álamo, Pepe ocio y Llum Barrera. El público ha recibido con los brazos abiertos esta noticia, por eso hay tanta gente que ha utilizado las redes sociales para confirmar que estará pendiente de las próximas emisiones de ‘Pasapalabra’. Es un buen momento para profundizar en la trayectoria de Inma, pero antes hay que tener en cuenta un dato fundamental. Todo lo que hagan el formato de Antena 3 se convertirá en tendencia porque el programa registra una media de un 18% de share.

Inma Cuesta es prima del famoso Emilio Aragón

Nació en Madrid y desde el primer momento supo que quería ser artista, de hecho pertenece a una saga muy importante. Es bisnieta de Gabriel Aragón y nieta del primer Emilio Aragón, consecuentemente es sobrina de Gaby y prima de Emilio Aragón, el popular actor que todos conocemos gracias a series como ‘Médico de Familia’ o concursos como ‘El juego de la oca’. Sin embargo, la actriz de ‘Vis a Vis’ nunca se ha aprovechado de sus apellidos, todo lo contrario, son pocos los que conocen sus orígenes.

En la ficción citada anteriormente se puso en la piel de Anabel, un personaje que generó tanta repercusión que le empezaron a llamar de diferentes proyectos. Tanto es así que tuvo que compaginar cinco proyectos a la vez, pues hubo una época en la que tenía tanto trabajo que no podía descansar. De un momento a otro se convirtió en un rostro muy querido por el público y disfrutaba de una influencia importante, así que aprovechó su posición social para lanzar mensajes importantes.

«La primera respuesta que se me viene es una pregunta, ¿qué es un físico estándar?. Afortunadamente, creo que siempre se me ha medido por mi valor como profesional. Nunca he pensado que me hayan llamado para un trabajo por tener o por no tener un físico determinado, sino por mi valía como actriz. Quizá uno de los problemas de la profesión sean las etiquetas», contestó cuando le preguntaron si alguna vez se había sentido rechazada por su físico. Estas palabras fueron importantes porque en aquel momento muchas actrices estaban supeditadas a normas estéticas muy difíciles de cumplir.

Los valores de Inma Cuevas

Inma Cuevas siempre ha tenido claro que la fama no le iba a cambiar, por eso se ha esforzado tanto por mantener los pies en el suelo. Insiste en que su entorno le ha enseñado a ser humilde, por eso no pierde el tiempo en demostrar cosas que no son. Se muestra tal y como es y considera que esta estrategia es la llave que le ha abierto tantas puertas. «Cuando me reconocen, la gente suele ser muy cariñosa y respetuosa. En alguna ocasión me han confundido con el personaje y su energía, pero no es lo normal. No vivo con la sensación de ser alguien popular», declara durante una entrevista para ‘El Mundo’.

La artista ha triunfado en la pequeña pantalla, pero donde verdaderamente disfruta es en el teatro. Tanto es así que ha participado en obras tan destacadas como: ‘Los cuernos de Don Friolera’, ‘Los últimos días de Judas Iscaiote’ o ‘Burundanga’. No obstante la pequeña pantalla ha sabido valorar su destreza, por eso ha formado parte de series como ‘Velvet’. Todo esto hizo que en 2015 ganase el Premio Ondas a la ‘mejor intérprete femenina de ficción nacional’. Ahora llega a ‘Pasapalabra’ y tendrá oportunidad de dar ofrecer su versión más desenfadada y desconocida.