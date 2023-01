La actriz española que ha revelado lo que sintió cuando estuvo un mes en coma

La actriz española Antonia San Juan ha revelado lo que sintió cuando estuvo un mes en coma a consecuencia de una operación que acabó afectando a gran parte de sus órganos. En el programa de TVE Corazón, la popular actriz reveló que le debe la vida a la desaparecida Verónica Forqué que por aquel entonces era su vecina. Gracias a ella supo que algo no iba bien y pudo pedir ayuda después de que una operación de apendicitis acabará complicándose. El mal podría haber sido mucho peor.

Antonia San Juan vio a su abuela, ya fallecida, cuando estuvo en coma: “Me giré y le dije ‘yo me quiero ir contigo’. Mi abuela era mi vida, cuando se murió me quedé… Y me acuerdo que me empujó y abrí los ojos”. #LasTresPuertas3

