La madre de Nadia a OKDIARIO: “Jamás he engañado a nadie, y menos, utilizado a mi hija”

Fernando y Marga, o Marga y Fernando, lo mismo monta para el tribunal de la Audiencia de Lérida que acaba de juzgar por estafa a los padres de la niña Nadia. El tribunal los considera coautores de un delito de estafa continuada penada con hasta seis años de cárcel y sin embargo, ha sido Fernando Blanco el que ha asumido todas las acciones relacionadas con su hija. El padre ha dejado a su mujer, Margarita Garau, al margen. Insiste en que ella no sabía nada de los supuestos tratamientos y viajes en los que según Fernando se gastaron la mayor parte del dinero que recaudaron para tratar a la niña de una enfermedad que ni es mortal, ni necesitaba tratamientos especiales inexistentes para los expertos.

Fernando llevó la voz cantante en el juicio y fue el objetivo principal de las acusaciones mientras Marga, primero sentada junto a él y luego dejando un espacio entre ambos para evidenciar la presunta separación de la pareja, asistía envarada y seria con actitud defensiva. De ahí el valor de las declaraciones que nos hizo minutos después de terminar el juicio. Ahora habla Marga la madre en su lado más humano, indignada pero obsesionada con resultar absuelta para no perder la custodia de su hija.

Estas son sus palabras al salir de la sala: “Decirte que ha terminado el juicio ….muchos días, nerviosa, preocupada, solo tengo ganas de conseguir que me devuelvan a la niña y que vuelva a estar conmigo cada día y …bueno, espero que se cumpla”

Sus primeras frases no guardan una sola mención al desarrollo del juicio que no les ha sido favorable. Los investigadores han confirmado que no existieron los viajes con la niña al extranjero para visitar a médicos de hospitales que no existen. Fernando tampoco ha podido demostrar que cientos de miles de euros se gastaron en curanderos de Francia que sólo el conoce, pero quizá lo más hiriente para Marga fue ver a sus vecinos cargando las tintas sobre la pareja y a los médicos del hospital de Lérida decir que la pareja se negaba a llevarles a la niña para que la trataran. “que si me indigna lo que se ha dicho en el juicio?, mucho, muchísimo! No hay nadie que pueda demostrar que yo he tenido desatendida a mi hija, nunca! Y además es que no hemos tenido desatendida a mi hija nunca! Es lo que más hemos cuidado en el mundo, espero que todo salga bien”

En la sala, Marga tuvo que escuchar cómo les acusan de haber recaudado 1’1 millones de euros, destinando 800.00 a gastos domésticos, colecciones de relojes, hoteles y turismo, y sólo gastar poco más de 2.000 euros en el cuidado de la menor. Ella, y también Fernando, insisten en su inocencia. “Yo pienso que de este tema se ha hecho una bola muy grande, y en el juicio los abogados han demostrado que muchas de las cosas que se han dicho no eran así…”…”¿como madre que quieres que te diga? Que espero que todo se arregle y volver a tener a mi hija… y lo que te he dicho antes que yo nunca he engañado a nadie, jamás y menos utilizando a mi hija…eso por supuestísimo, que la amo con locura y ojalá se arregle todo” Con la voz entrecortada, Marga pone fin a la comunicación.

Hoy, unos días después de ésta conversación, el mismo tribunal que les ha juzgado ha desestimado la petición del padre de Nadia para que le dejen en libertad. Fernando seguirá en la cárcel porque según el tribunal se mantienen los indicios por los que ha estado en prisión desde su detención hace 22 meses. Un mal augurio si tenemos en cuenta que este mismo tribunal dictará sentencia sobre el caso en unas semanas. Marga sólo podrá volver a tener la patria potestad y la custodia de su hija si no sale mal parada del proceso. Su familia, como su marido, le apoyó ante el tribunal “Fernando nos convenció a todos, todos le creímos”, y si los jueces creen a la familia Marga podría rebajar su condena de coautora a cómplice o quien sabe si algo mejor, en cualquier caso su hija Nadia la espera para pasar las escasas horas del fin de semana que tiene autorizadas por la Justicia hasta que haya una sentencia firme.