Hervé Falciani: “La lista Falciani ha provocado el miedo en los defraudadores”

Hervé Falciani ha participado este viernes en el World Summit Detectives 2018 con una ponencia titulada “Controles y Compliance” y ha ofrecido una entrevista en exclusiva a OKDIARIO donde ha relatado que “la lista Falciani ha provocado el miedo en los defraudadores”.

El experto informático italo-francés, Falciani, saltó a la fama tras desvelar la existencia de 130.000 cuentas bancarias opacas que defraudaban miles de millones de euros por todo el mundo desde la entidad Hong Kong Shanghai Bank Corporation HSBC en Ginebra (Suiza). Esta documentación fue bautizada como la Lista Falciani.

El trabajo de Falciani consistía en reorganizar la base de datos de la entidad bancaria para mejorar su seguridad. Sin embargo, decidió copiar estos datos y difundirlos a través de la llamada lista Falciani para denunciar un enorme fraude fiscal que afectaba a casi todos los países del mundo, entre ellos España, Francia o Italia.

Gracias a la ‘Lista Falciani’, la Hacienda española investiga 659 casos de fraude en un entramado de más de 3.000 cuentas bancarias opacas con las que se han evadido más de 3.000 millones de euros. Con la lista Falciani en la mano, la Agencia Tributaria solicitó a cientos de personas que regularizaran su situación.

P.- ¿Cuántos años lleva viviendo en España?

R.- Hace casi 6 años que llegue por aquí y me comprometo en varios proyectos antifraude.

P.- ¿Cómo es su nueva vida?

R.- Lo que me atrajo más de todo fue la gente de España y la conciencia de que los retos de hoy son la lucha contra el fraude y la corrupción. Lo vemos todos los días.

P.- ¿A qué se dedica?

R.- Lo que más me importa es compartir las experiencias de muchos expertos en antifraude y llevar mi experiencia en el tema y buscar cuáles son las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar y que también nos pueden poner en peligro como la criptomoneda. No la criptomoneda como la gente la conoce, sino la que sirve para financiar nuevas empresas que es una oportunidad de blanqueo de capital excepcional.

P.- ¿Qué es la llamada Lista Falciani?

R.-Consistió en un conjunto de información bancaria privilegiada que permitía llevar investigaciones y entender todos los mecanismos internos de una banca privada offshore y de como representaba un peligro en nuestras sociedades en tema de desigualdad frente a los impuestos.

P.- ¿Por qué decidió denunciar las cuentas opacas del HSBC?

R.- Porque me pareció muy sencillo. Cuando tienes las pruebas que todos saben, porque no soy el primero en hablar de paraísos fiscales, pero hasta ahora se podía sólo especular hasta que se tuvieran varias pruebas contundentes de lo que pasaba en los bancos offshore. Fue la oportunidad de tener una piedra Rosetta, un elemento que permitía entender de verdad y comprobar lo que se podía intuir.

P.- ¿Denunció estos hechos por su propia conciencia?

R.- Sí, estaba encargado de los proyectos estratégicos y entendiendo bien la dinámica y teniendo los elementos que mostraban los resultados de esas estrategias, tenía todo para compartirlo y es una irresponsabilidad no compartirlo ¿No? Si sabes que puedes aclarar todo un plan de una economía, eso te lo pone más fácil.

P.- ¿Sabe cuanto dinero aproximado consiguió que se recuperase?

R.- Lo más contundente, ha sido el miedo que ha dado y que ha surgido a que muchos actúen y lo que ha contribuido a que algunos no actúen o a regular y cambiar la visión que tienen de esta parte de la economía y de la banca. Para hablar de cifras, las últimas sólo que ha tenido que pagar la banca suiza de HSBC, ha tenido que pagar unos 300 millones de euros hace unos meses de multa a Francia por su actividad.

P.- ¿Y sabe cuánto dinero defraudado se ha conseguido recuperar en España?

R.- De verdad no tengo la cuenta de cuánto se ha conseguido en España, pero la idea es que sigue. Cada día veo claramente que siguen desarrollándose estos conocimientos y esta conciencia que no hay que dejarla en la sombra, se tiene que compartir. Lo que pasa es que hay que educar a la gente en finanzas, en banca para que no se dejen coger en esas trampas.

P.- ¿Ha habido un antes y un después tras la lista Falciani?

R.- He colaborado para que se pueda tener más información, más elementos concretos sin los cuales estamos ciegos y no podemos tomar decisiones. La información es fundamental para tomar decisiones y he colaborado para tener más información y esto no termina aquí.

P.- Usted es considerado un héroe en muchos países y un villano en Suiza…

R.- Es normal. En un tema de competición desleal que pasa por la Justicia, por los aparatos institucionales y es un juego muy natural. Sigue siendo una guerra económica que utiliza herramientas jurídicas. Lo veo bien, que sea claro, que se vea la luz, es una de las cosas que me importan.

P.- ¿Sigue colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España?

R.- Claro, estoy comprometido con varios proyectos antifraude y sigo haciendo todo lo posible para evolucionar en la buena dirección.

P.- ¿Cuál es su principal objetivo o deseo en su vida?

R.- Tengo el proyecto de quedarme más por España, visto que hace muchos años que me dedico colaborar aquí, pero tenía más trabajo en Francia e Italia. Mi proyecto es quedarme en España.

P.- ¿Se arrepiente de algo?

R.- De no haberlo podido hacer antes.

P.- ¿Hay más corrupción en España que en otros páises?

R.- No puedo dar datos mejor que Hacienda, la Policía o la Guardia Civil que lo miden cada día. Lo que veo es que es un desafío que va más allá de España. España tiene un papel muy importante porque es la puerta de entrada de toda América Latina. Más que ser un país que tenga más exposición que los demás, es un país que tiene posibilidad de hacer cambios. Es un país donde la gente está muy relacionada y cuando pasa algo, se sabe en todo el pueblo y después, en toda la ciudad y eso es un criterio de transparencia. La educación es muy positiva para España.

P.- El nombre de Falciani ha dado miedo a muchos famosos…

R.- Pues no creo que sea mi nombre, es toda la institución. Teniendo la información es un tema muy importante para organizar los canales de comunicación y colaboración con la Justicia y protección contra los defraudadores. Esto es lo que da miedo. Se invierte más energía en desarrollar este ámbito que de verdad tiene que dar miedo a los malos.