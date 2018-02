Si está preparando una cena romántica para San Valentín, prepara las velas, un menú especial y nosotros ponemos la música. Para los románticos empedernidos que quieren sorprender a su pareja, aquí están las canciones románticas más escuchadas por los usuarios de Spotify.

Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncé)



Ed Sheern es el cantante del momento. El pelirrojo británico se ha colado en las listas de éxitos de todo el mundo. Para este tema meloso ha encontrado una compañera de excepción, la norteamericana Beyoncé. “Estoy bailando en la oscuridad, contigo entre mis brazos, descalzo en la hierba, escuchando nuestra canción favorita…”.

Love in the Future (John Legend)

Cuando John Legend se pone al piano a interpretar Love in the Future se para el tiempo. Cantante, compositor e incluso actor, Legend se ha hecho famoso por esta canción pero uno de los momentos cumbre de su carrera se produjo cuando ganó el Óscar a la mejor canción original con el tema ‘Glory’ de la película Selma. “Te daré todo, tu eres mi final y mi principio, incluso cuando pierdo estoy ganando…”.

Saturno (Pablo Alborán)

No podía faltar en esta lista el acento español. Y quién mejor que el romántico empedernido Pablo Alborán. Su tema ‘Saturno’ está entre las baladas más escuchadas en Spotify. “Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer …”.

Someone Like You (Adele)

La cantautora británica arrasó en el año 2012 en las listas de éxitos con su álbum 21. En él aparece este sencillo: Someone Like You, una canción que Adele compuso pensando en un amo que ‘voló’, una persona a la que nunca olvidará. “No importa voy a encontrar a alguien como tu, te deseo lo mejor a ti también. No me olvides, te lo ruego. Recordaré lo que dijiste. A veces el amor dura, pero otras veces duele…”.

Every Breath You Take (Police)

Todo un clásico. Por su voz, por la guitarra, por el bajo… Esta canción de Police, con la singular voz de Sting, es un clásico para hacer que tu pareja se derrita. “Desde que te fuiste, me perdí sin dejar rastro. Sueño por la noche, solo puedo ver tu cara. Miro a mi alrededor, pero es a ti a quien no puedo reemplazar. Me siento tan frío y anhelo tu abrazo. Sigo llorando baby, baby, por favor….”.