Muere un hombre tras chocar contra un poste e impactar contra otro vehículo en Lugo

Un hombre ha muerto este jueves en Viveiro, Lugo, después de chocar contra un poste e impactar contra otro vehículo que venía de frente. El suceso tuvo lugar a las 23:00 horas en la recta de Magazos, a la salida de Viveiro. El vehículo, un Peugeot 206, quedó destrozado tras el impacto.

Además del fallecido, de 28 años, que viajaba como copiloto, el conductor del vehículo, de 30 años, ha resultado herido de gravedad y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Comarcal de Burela. La víctima mortal trabajaba en un taller de repuestos de automóviles en Viveiro.

Al lugar del siniestro se trasladaron los voluntarios de Protección Civil de Viveiro, los Bomberos y agentes de la Policía Nacional y de la unidad de Tráfico, quienes estimaron que el accidente se produjo después de que el turismo se saliera de la «vía» por el margen derecho, y que, posteriormente, colisionó contra el cierre de una vivienda y después frontolateralmente contra el otro coche, un todoterreno, en el que iba una familia.

Tras el accidente, el tráfico se mantuvo cortado, ya que la carretera permaneció llena de las piezas de ambos vehículos y el fallecido tuvo que ser excarcelado. En el otro coche viajaban un matrimonio y una niña y todos han resultado ilesos, aunque, de igual forma, han recibido atención sanitaria.

🔴 #AXEGAInforma dunha persoa que faleceu tras unha colisión entre dous vehículos. 📌 LU-540, Parroquia de Magazos (Viveiro). 🚨 Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Viveiro, @policia, @guardiacivil de Tráfico e Protección Civil de Viveiro. pic.twitter.com/ELY98gzMFu — 112Galicia (@112Galicia) April 26, 2024

¿Qué hacer en un accidente de tráfico?

Por otro lado, cuando ocurre un accidente de tráfico, no se puede permitir que los nervios o el desconocimiento impidan actuar correctamente, los minutos que transcurren hasta que llegan los servicios de socorro son vitales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), es muy importante estar preparado y saber cómo actuar en caso de que alguien se pueda ver involucrado o ser testigo en un accidente de tráfico.

Los resultados de la atención sanitaria dependen del tiempo que tarda en llegar al lugar del accidente. La atención precoz por el equipo sanitario adecuado, además de salvar vidas, reduce discapacidades. Que las víctimas sean auxiliadas por un servicio de emergencias que aporte los efectivos necesarios en el lugar del accidente (bomberos, policías o sanitarios) es primordial para mejorar los tiempos de atención y su calidad.

En caso de tener que llamar al 112 para informar de un siniestro en carretera, se deberán dar los siguientes datos:

Localización del accidente (calle, número, punto kilométrico, localidad, si es una vía de doble sentido es preciso informar de la dirección en la que se encuentra el problema…).

Características y número de los vehículos implicados.

Número de heridos y toda aquella información que se pueda aportar sobre ellos.

Características especiales del accidente (existen personas atrapadas, existe peligro de caída del vehículo, está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, el vehículo ha caído al agua, etc.).

Dejar un número de teléfono de contacto.

Cualquier otra información que sea importante para los equipos de emergencia.

Además, en caso de ver un accidente de tráfico y ser los primeros en estar, existe el deber de socorrer a las personas afectadas. No hacerlo es incurrir en omisión del deber de socorro, que es un delito grave recogido en el artículo 195 del Código Penal, que se castiga con pena de multa de tres a doce meses. En las mismas penas incurrirá el que, no pudiendo prestar socorro por sí mismo, no pida auxilio a otros.