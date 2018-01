El Chicle preguntó a la Guardia Civil en noviembre de 2016 por qué lo seguían

El autor confeso del homicidio de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, alias “El Chicle”, preguntó a la Guardia Civil en noviembre de 2016, cuando se convirtió en principal sospechoso, por qué lo seguían los agentes, ha informado hoy el coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí. A su vez, ha informado de que han descartado por “imposible” la versión dada por ‘El Chicle’ de que atropelló “por accidente” a la joven madrileña.

En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Galicia, Sánchez Corbí ha relatado parte de la investigación sobre el caso de la desaparición de la joven, que ocurrió el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, cuando ella tenía 18 años.

El responsable de la UCO ha explicado que las pesquisas sobre los vehículos dieron a “El Chicle” un “cincuenta por ciento de probabilidades” de estar implicado en los hechos y se convirtió en “principal sospechoso” en noviembre de 2016, pero en noviembre del año siguiente, no quedó “duda” alguna de que a Diana Quer se la había llevado en su vehículo.

Antes de eso, en noviembre (de 2016) es cuando “empieza el trabajo operativo sobre él. Es un profesional de la delincuencia en un terreno que domina, difícil de trabajar. Se mosquea y cree que lo van siguiendo. En un entorno que domina, lleva ventaja y nosotros no”, ha detallado Sánchez Corbí.

Su mujer le proporcionó una coartada falsa

Fue el 24 de ese mes cuando llamó a la Guardia Civil y dijo: “Creo que me están siguiendo, ¿tú sabes por qué?”, consultó a un agente, pues “pretendía saber” qué conocían los investigadores. “Cometió un fallo. Dijo que la noche en cuestión estuvo con su mujer en las fiestas de A Pobra. Él se situó en el escenario”, ha agregado el coronel de la UCO.

“El 30 de noviembre los citamos a declarar como testigo a él y a su mujer. Él se equivoca, dice que sale a robar gasolina, no se sitúa en A Pobra, comete un error. La mujer le mantiene la coartada, dice que sale con él, pero el teléfono de la mujer esa noche se mantiene en casa, empezamos a dudar”, ha desvelado Corbí.

Y tal sensación se incrementó cuando Abuín Gey, padre de una menor, dejó un teléfono para su análisis, pero no era el suyo, y no fue hasta más tarde cuando entregó a la Guardia Civil el que se buscaba, pero “reseteado”, por lo que “sigue siendo un elemento de sospecha”. No fue, sin embargo, hasta noviembre de 2017 cuando los agentes tuvieron claro sin “ninguna duda” de que José Enrique Abuín Gey era el supuesto responsable de la desaparición de Diana Quer.

Encontrar el cuerpo se convirtió entonces en “fundamental”, tanto para el caso como “para reparar a la familia”, puesto que para la unidad que tanto tuvo que ver en el desenlace de este suceso, dar con el cadáver es “igual de importante que descubrir al autor”, al menos al “cincuenta por ciento”.