Paco Marhuenda: “Me gusta el periodismo porque ningún día es igual”

Francisco Marhuenda no se ha perdido el Maratón de Entrevistas para hablar, entre otras cosas, de lo que le gusta su profesión. “Me gusta el periodismo porque ningún día es igual”.

Marhuenda lleva 8 años dirigiendo el periódico La Razón y ha asegurado que desde que es director no ha cogido vacaciones. “Yo soy liberal y si quiero trabajar, pues trabajo. Si no quieres trabajar, no trabajes”. “La información me llena “. “Me llena mucho el periodismo y siempre hago recortes de prensa. Es como la droga” ha comentado el periodista. “Decidí comprar una nave para meter mis libros y recortes. Es de la mayores alegrías que les he dado a mis hijas y a mi mujer”, ha añadido con sarcasmo el director.

En su trayectoria como tertuliano dice que nadie le saca de sus casilla. Aunque cuenta que Pilar Rahola no es su mejor compañera. “Es muy mal educada”, ha dicho.

En los momentos de tensión, “utilizo mi técnica, enfadarme y diciendo que no me dejan hablar”. “Me gusta discrepar y aprender”, ha señalado Marhuenda a Javi Nieves y Capitán.

“Hay gente que quiere la polémica. Aunque no sepan de lo que hablan” pero a Paco esto no le gusta. Con ironía, Marhuenda ha explicado que “los obispos independentistas de 13tv” le echaron que, a su vez, “me hicieron un flaco favor”, ha rematado.

Marhuenda ha hablado del escenario catalán desde un punto de vista personal.”Mi padre era catalanista, que no independentista, pero este tema ha ido degenerando y es muy triste. Toda mi familia es catalana y la ruptura se palpa. La crispación es impresionante. El tema económico me preocupa pero menos, lo que me preocupa es el tema social”.

“Los independentistas se han ido descomponiendo”, ha indicado Marhuenda. Qué pasará el 21D, en palabras de Paco Marhuenda: “No soy el oráculo de Delfos pero mi impresión es que nos vamos a encontrar con un escenario complejo pero el independentismo no tendrá la mayoría de diputados que tiene ahora”.