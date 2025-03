Las 12 mejores frases de Montoya que todos deberíamos usar una vez en la vida

Montoya se ha convertido en uno de los personajes más recordados de la octava edición de La isla de las tentaciones. Su paso por el reality ha dejado huella, no solo por sus reacciones emocionales, sino también por las frases con las que ha conquistado a la audiencia. Su espontaneidad ha hecho que sus palabras se viralicen en redes sociales, generando memes y comentarios en toda la comunidad de seguidores del programa. Según dice, «Montoya va donde brilla». Este comentario le ha convertido en una estrella, pero hay muchos más.

Uno de los momentos más icónicos de la edición fue su reacción tras ver imágenes de su novia Anita con Manuel. Incapaz de contener su frustración, Montoya decidió correr por la playa en una escena que quedó grabada en la memoria de los espectadores. La presentadora Sandra Barneda intentó frenarlo, pronunciando la ya clásica frase: «Montoya, por favor». Nosotros hemos hecho un repaso a las 12 frases del influencer que más repercusión han tenido.

Las frases más virales de Montoya

A lo largo del programa, Montoya ha soltado expresiones que han calado entre los seguidores del reality. Algunas de ellas han sido repetidas hasta la saciedad en redes sociales:

-«El carricoche huele más a carromato», haciendo referencia a una frase de otro concursante legendario.

-«Salta la gamba, salta la gamba», en un momento de frustración.

-«Montoya solo pasa una vez por tu vida», reflejando su carisma y confianza.

-«Siente un cachondismo…», describiendo la atracción de Anita por Manuel.

-«Gracias por venir, un beso cariño», despidéndose de Sandra Barneda.

-«Montoya va donde brilla», dejando claro su filosofía de vida.

El paso de Montoya por la isla

El primer careo con las imágenes de Anita y Manuel fue devastador para Montoya. La visión de su pareja en una situación cálida con otro participante desató en él una tormenta de emociones. No solo explotó con gestos de incredulidad, también dejó frases que hicieron reír y empatizar al mismo tiempo a los televidentes:

-«Estoy algo mejor que muerto», intentando resumir su estado emocional.

-«Soy muy flamenco y veo las cosas», expresando su intuición.

-«Me alegro de que ese collar tenga forma de rosco porque es lo que te vas a llevar», con ironía ante su pareja.

-«Montoya es una saga flamenca, ¿y me vas a venir tú a llamar Montoyita?», indignado ante un comentario.

-«Tengo un amor y si no sale esto, me voy a un convento», dramatizando su situación sentimental.

-«¿Segundo plato? Si yo aquí ya he venido con un plato», respondiendo a una compañera.

Montoya se enfrenta a Jorge Javier Vázquez

Tras su paso por La isla de las tentaciones, Montoya ha seguido en el mundo de la televisión participando en Supervivientes. Su carácter impulsivo ha vuelto a generar titulares, esta vez por un fuerte enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez.

El detonante de la tensión fue un incidente relacionado con el robo de un mechero por parte del equipo de Playa Furia. La organización sancionó al grupo entero debido a que nadie asumió la responsabilidad. Jorge Javier, visiblemente molesto, anunció que todo el equipo quedaría nominado como castigo. Durante la discusión, Montoya intentó justificar la situación, lo que provocó la firme reacción del presentador, dejando uno de los momentos más tensos de la edición.

Jorge Javier Vázquez está molesto con los supervivientes y así se lo ha hecho saber. El comunicador cree que han cruzado los límites. Nadie esperaba que tuviera un enfrentamiento con Montoya, uno de los rostros más queridos de la edición.

A pesar de las controversias, el andaluz ha demostrado ser un personaje con carisma y una personalidad única. Su paso por la televisión ha generado innumerables momentos de entretenimiento, convirtiéndolo en un referente para muchos seguidores de los realities. Sin duda, sus frases seguirán resonando por mucho tiempo en la cultura televisiva. ¿Qué hará Jorge Javier Vázquez cuando descubra que su concursante está siendo más protagonista que él?