Es oficial: la serie más esperada de Netflix llega en abril

Una de las ficciones que ha tenido más éxito en la plataforma de streaming Netflix es la serie de suspense You. Este increíble thriller cuyo protagonista Joe Goldberg, papel interpretado magistralmente por el actor Penn Badgley, lleva sorprendiendo y aterrorizando a los espectadores desde que se estrenó la primera temporada en 2018, se ha convertido en el preferido de muchos de los usuarios de Netflix. Los seguidores de esta serie están de enhorabuena porque el próximo 24 de abril, la plataforma estrenará su quinta y última entrega y ya se puede ver el primer tráiler en el que se puede comprobar cómo el protagonista regresa a sus inicios: las calles de Nueva York. Aunque a todos nos va a costar despedirnos de este inolvidable personaje, el psicópata excéntrico Joe Goldberg, ya es hora de que se estrene la última temporada y de que sus creadores nos sorprendan con un final a la altura.

En la descripción del tráiler se anuncia ya este esperado final de la serie: «Ya no puedes esconderte, Joe Goldberg. La última temporada de ‘YOU’ tiene un final… de muerte». Netflix ha anunciado también que esta nueva entrega de la serie contará en el reparto con nuevos actores como Griffin Matthews (She-Hulk), Anna Camp (Dando la nota) y Madeline Brewer (El cuento de la criada). La serie You ha sido creada por Michael Foley que también es el responsable del guion junto con Justin Lo. Sus seguidores solo tienen que esperar un poco más de un mes para poder ver este último episodio de una de las series más vistas de la plataforma de la N Roja.

¿Qué va a ocurrir en la quinta temporada de la serie You?

En la temporada 4 de esta serie el protagonista se encontraba en Londres y desdobló su personalidad y proyectó en Rhys, un escritor que Joe conocía muy bien, sus instintos acosadores y asesinos. De nuevo Joe Goldberg volvió a dejar varios cadáveres en Londres y al final decide volver a Nueva York con Kate Lockwood (Charlotte Ritchie).

Los dos en esta quinta y última temporada parecen una pareja ejemplar que disfruta de una vida de lujos y tranquilidad. Kate sigue al frente de Coorporación Lookwood T. R. y Joe parece que lleva una vida normal. Pero pronto Joe se obsesiona de nuevo con otro objetivo y pierde la cabeza. Además, varios personajes que se cruzan en el camino de la pareja protagonista amenazan con desvelar la verdad y trastornar su vida tranquila en Nueva York.

Según la sinopsis oficial de Netflix sobre esta nueva entrega: «En la épica quinta y última temporada, Joe Goldberg regresa a Nueva York para disfrutar de su felices para siempre… hasta que su vida perfecta se ve amenazada por los fantasmas de su pasado y sus propios deseos oscuros». Hay que recordar que todo comenzó en la primera temporada en la librería en la que trabajaba en Nueva York y en esta ciudad hay personas que todavía se acuerdan de Joe y lo que hizo y otras personas que desean hundirle cueste lo que cueste.

El reparto de esta temporada final

El protagonista de esta nueva temporada es el actor Penn Badgley que borda el papel de Joe Goldberg, ese hombre aparentemente normal que esconde en el fondo de su corazón a un psicópata capaz de perpetrar cualquier crimen. A este actor le conocíamos antes de You por su papel de Dan Humphrey en la serie Gossip Girl (2007–12) y también por su participación en ficciones como John Tucker Must Die (2006), The Stepfather (2009), Easy A (2010), Margin Call (2011) y Greetings from Tim Buckley (2012), La actriz Charlotte Ritchie (Fantasmas) da vida a Kate, la filantrópica esposa de Joe que le acepta con «sus defectillos».

En el reparto de esta quinta entrega también están los actores Madeline Brewer que da vida a Bronte, Anna Camp. Que interpreta el doble personaje de Reagan / Maddie Lockwood, Griffin Matthews a Teddy Lockwood, Tati Gabrielle a Marienne Bellamy y Tilly Keeper a Phoebe. Además, esta quinta temporada de la serie de suspense You cuenta en su elenco con los actores Amy-Leigh Hickman, Natasha Behnam y Tom Francis, entre otros.

Todos los seguidores de la serie de suspense You esperan que termine con ese «final de muerte» que se ha prometido en el tráiler y poder comprobar con sus propios ojos si al final acaba entre rejas por todos los crímenes que ha dejado a su paso o si sigue disfrutando de la tranquila y complicada doble vida que ha ido perfilando en estos años. Por ahora lo único que pueden hacer es ver de nuevo las temporadas anteriores, sobre todo la primera, para recordar cuáles fueron sus andanzas en Nueva York, sus diversos crímenes y con qué personajes se puede volver a encontrar Joe.